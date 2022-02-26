CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi: Tarih unutmayacaktır
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, “Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır” açıklamasını yaptı.
CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; Rusya’nın Avrupa Konseyi’ndeki temsil haklarının askıya alınması için yapılan oylamada Türkiye’nin çekimser kalmasına tepki gösterdi.
Çeviköz, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
- 1956 ve 1968’i 21. yüzyılda yeniden yaşıyoruz. Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı, uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı. Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır.
1956 ve 1968’i 21. yüzyılda yeniden yaşıyoruz.Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı,Uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı.Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır.— Ünal Çeviköz (@UnalCevikoz) February 26, 2022
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Avrupa Konseyi'nde dün yapılan oylamada, Rusya'nın konsey üyeliği askıya alınmıştı.
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