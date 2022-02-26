CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi: Tarih unutmayacaktır

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; Rusya’nın Avrupa Konseyi’ndeki temsil haklarının askıya alınması için yapılan oylamada Türkiye’nin çekimser kalmasına tepki gösterdi.

Çeviköz, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

1956 ve 1968’i 21. yüzyılda yeniden yaşıyoruz.Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı,Uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı.Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır.