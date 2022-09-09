Meral Akşener Starbucks'ta: 'Kimi trollesem acaba'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün fiyatlarına zam yaptığını açıklayan kahve zinciri Sturbucks'a gitti, gençlerle sohbet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekibiyle birlikte bir Starbucks şubesine girdi, "Oooo, kimi trollesem acaba" diyerek gençlerin masasına oturdu.
Gençlerin durumunu soran Akşener'e İlayda isimli lise öğrencisi "Her şey çok pahalandı. Öğrenci olarak geçinemiyoruz. Kitap paraları ya da okullarda olan şeyler çok pahalandı. Bu kadarcık bir içecek bile 37 lira oldu. Ne kadar dışarıya çıkmak istesek de arada gelebiliyoruz buraya" dedi.
Akşener, bunun üzerine araya girerek şu hatırlatmayı yaptı:
"Yarın bunu yayınlayacaklar, 'Starbucks'taki gençler ekonomiden şikayet etti, tiyatro' diyecekler. Hayır. Bir gencin her yere gitme hakkı var, bir. Hayattan zevk almaya hakkı var, iki. Bunun için suçlanamazsınız, üç"
İYİ Parti Genel Başkanı bu anları sosyal medya hesabından "Baskın basanındır" notuyla paylaştı.
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