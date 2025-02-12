CHP’li Murat Çan’dan komisyona tepki: ‘Konuyla ilgili bilgi alma ve brifing ile vakit geçiriyoruz’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:37

Meclis’te Yenidoğan Çetesi skandalının ardından kurulan “Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu” dün toplandı.

AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplanan komisyonda Adalet Bakanlığı ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği yetkilileri sunum yaptı. Şan, sunumlara geçilmeden önce komisyon çalışmalarının 20 Şubat 2025 tarihinde faaliyetlerinin sona ereceğini, bu nedenle komisyonun 1 ay daha ek süre daha uzatılması için planlama yapıldığını söyledi.

Şan, komisyonun 1 ay ek süre uzatılmasını komisyon üyelerinin oylarına sundu. Komisyon faaliyetinin 1 ay daha faaliyetlerinin sürdürülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyonda söz alan Söz alan CHP Samsun milletvekili Murat Çan, komisyonun 1 ay uzatılmasına ilişkin “Ama biz bu 1 ayda ne yapacağız? Biz halen kamu kurumlarından bakanlıklardan konuyla ilgili bilgi alma ve brifing ile vakit geçiriyoruz. Bizim önce konuyu değerlendirme daha sonrasında onu raporlaştırma, varsa da itirazlarımızı sunma görevimiz var. Tesadüflere bırakılarak gidildiği sürece özellikle bu acıyı derinden hisseden aileler başta olmak üzere vatandaşlarımızın tamamı bir sonuca ulaşamayacağımızın endişesi taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘KOMİSYON AMACINA ULAŞMAYACAK’

Çan, “O nedenle önümüzdeki o 5 haftalık süreci bir algoritmasını, bir akışını bizlere özellikle sunmanı istirham edeceğim. Bizler komisyonun muhalefet milletvekilleri olarak burada dinlenilmesi gereken isimleri birkaç kez telaffuz ettik, bu isimleri yazılı olarak bildirdik. Bu konuda şuana kadar bu taleplerimizin büyük bir kısmı karşılanmadığı gibi bundan sonra da karşılanmayacağına dair bir kanaat hepimizde oluşmakta. Özellikle komisyonun muhalefet milletvekillerinin dinlenilmesini istediği bu isimler komisyonda gelip bizim bu konuyla ilgili sorularımızı cevaplandırılmadığı sürece, mahkemede o bahsi geçen kişilerin dinlenilme ihtimalinin olmadığını varsayarsak bu komisyonun amacına ulaşmayacağını söyleyebiliriz” dedi.

‘KAPSAMLI DİNLEMELER YAPTIK’

Komisyon Başkanı Şan ise komisyon olarak bir ilde yerinde inceleme ziyaretinde bulunduklarını belirterek “Komisyon olarak bundan sonraki süre boyunca kamu kurum ve kuruluşları akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve konuya ilişkin katkı sağlayabilecek bütün kesimleri dinlemeye devam ederek aynı zamanda da yerinde incelemelerde bulunarak çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Bu itibarla bugünkü toplantımıza Adalet Bakanlığı ile Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’ni davet ettik. Öncelikle Adalet Bakanlığı, sağlık hizmetleri ve özel sağlık kuruluşları dahil olmak üzere her alanda hukukun uygulanması mevzuat altyapısının oluşturulmasındaki katkıları, yayınladığı genelgeler ile önemli bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılarda daha çok erişkin ve yenidoğan yoğun bakımlarına dair çeşitli bilgiler edindiklerini kaydeden Şan, “Bu toplantılardan farklı yaş gruplarına yönelik sağlık hizmetleri nasıl sunulduğu bu hizmetlerin ne derece etkili olduğu ve potansiyel sorunların nasıl çözülebileceği üzerine kapsamlı dinlemeler yaptık. Bugün de çocuk yoğun bakım ünitelerindeki uygulamaların ve mevcut sorunların daha ayrıntılı bir şekilde elde alınması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.