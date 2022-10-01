CHP'li Murat Emir: AKP hangi ilden çok oy alıyorsa o ili ihmal ediyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:15

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

AKP hangi ilden çok oy alıyorsa o ili ihmal ediyor diyen Emir, şu açıklamaları yaptı:

"Daha önce de Aksaray’ımızı ziyaret edip, halkla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemiş ve bu sorunları yerinde görmüştük. Bu sorunların büyük kısmını Meclis'e taşıyarak soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdik. Üzülerek söylemeliyim ki o gün gündeme gelen sorunların neredeyse hepsinde bir arpa yolu gidememiş, bir milim bile yol ilerleme kaydedilememiş. Aksaray, kendi haline bırakılmış, adeta öksüz bırakılmış. Anadolu’nun ortasında son derece verimli toprakları olan, Konya Ovası’nın dibinde, tarihi geçmişi olan bir şehir, ama maalesef sürekli ihmal ediliyor.

Aksaray yüzde 75’e varan oranlarla AKP iktidarını destekliyor. Nasılsa beni destekliyorlar düşüncesi ile AKP hangi ilden çok oy alıyorsa o ili ihmal ediyor. Aksaray’ın nitelikli bir içme suyu yok. Aksaraylının nitelikli, iyi su içme hakkı yok mudur? Tarımsal sulamaya bakıyorsunuz Kızılırmak suyunu getirme düşüncesi dillerinden düşmüyor ama bu konuda da herhangi bir çalışma söz konusu değil. Tarımsal alanlarda yer altı kaynakları yetersiz kalıyor, çiftçilerimizin 100 metre derinliğe attığı kuyular her geçen yıl biraz daha artarak 150 metre derinliğe çıkıyor.

"ÇİFTÇİ PERİŞAN, ANADOLU KURAK"

Havaalanı soruyoruz, yapılacak denilen alanda yarım bırakılmış bir temel ve otlayan hayvanlar var. Böylesine üretimi olan, Anadolu'nun ortasında inci gibi parlayan bir şehrin demir yolu olmaz mı? Defalarca söyledik Mersin Limanı’na Aksaray’ı demiryolu ile bağlasanız buradaki üretim kat be kat artacak, çiftçimizin yüzü gülecek, Türkiye'mizin karnı doyacak diyoruz, ama dertleri bu değil. Bütün kaynakları 5’li çeteye ve başkalarına aktarıyorlar. Çiftçiyi perişan edip Anadolu’yu kurutuyorlar. Anadolu üretemez hale geldi, çiftçi tarlasını ekemez hale geldi, motor açamaz hale geldi ve Türkiye bu sorunlarla baş etmek zorunda bırakıldı. Baktığınız zaman birçok problemimiz var bunlardan bir diğeri ise hayvancılıkta yaşanan gerileme. Süt ineklerimiz kesime gönderiliyor. Destek bulamayan üretici zarar ediyor, bunun sonucunda da süt ineklerini kesime gönderiliyor. Bu durum ise ülkemize büyük bir süt problemi olarak geri dönüyor. Sadece Aksaray’da değil ülkenin genelinde bu sorunla karşı karşıyayız. İktidarın derdi bizim çiftçimiz değil, Sırbistan'daki çiftçiler, Brezilya'daki et üreticileri kalkındırmak. Türkiye bunu hak etmiyor, çok daha iyisini hak ediyor.

"BUNUN HESABI SORULMALIDIR"

Biz iktidarların hesap vermesinden yanayız. Halka harcadıkları paranın hesabını vermek zorundadırlar. Bizim belediyelerimize bakın hem sosyal belediyecilik yapıyoruz hem de kime nereye ne kadar harcadığımızın hesabını halkımıza veriyoruz. Unutturulmaya çalışılan haksız kazançlar var. Bank Asya’yı kuran Genel Müdür, Halk Bankası’na genel müdür yapılıyor ve daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun başına atanıyor. Milyon dolarlık servetler ortaya çıkıyor, buradan soruyorum kim ve kimler sayesinde bu şahıslar servetlerine servet katıyor. Bunun hesabı sorulmalıdır" dedi.