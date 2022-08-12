CHP'li Murat Emir, "İktidar, uyuşturucu kullanımına ilişkin verileri bilerek gizliyor"

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uyuşturucu kullanımına ilişkin verilerin “bilinçli bir şekilde gizlendiği” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Emir, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun faaliyetlerine dikkat çekti. Emir, şunları söyledi: “Kurulun sekreterya görevi Sağlık Bakanlığı’na verilmiş ve 11 bakan görevlendirilmişti. Kurul, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarına başlamış ve ilk kez 2019’da ilgili bakanlıkların çalışmalarını içeren 2018 yılına ilişkin bir faaliyet raporu yayımlamıştı. O raporda, SGK’nin uyuşturucu tedavisi için başvuran kişilerin sayısı ve harcanan paranın miktarı belirtiliyordu. Rapora göre 2015’te, 160 bin 29 kişi uyuşturucu tedavisi için başvururken, bu rakamın üç yılda 273 bin 777’ye çıktığı görülmüştü. Kurul, bu tarihten sonra faaliyet raporu yayımlamadı.”

HER RAPORDA GÖRÜLÜYOR

“İktidarın bunu bilinçili yaptığını” ifade eden Emir, “Çünkü her raporda, her araştırmada uyuşturucu kullanımının gözle görülür bir şekilde arttığı ortaya çıktı. Sadece ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele ve Destek Hattı’na yapılan başvurular bile uyuşturucu kullanımının ne kadar arttığını gösteriyor. Hattın açıldığı 1 Temmuz 2015’ten 31 Aralık 2020’ye kadar başvuran sayısı toplam 287 bin 301’i bulurken bu sayı bir yılda yüzde 24 artarak, 2021 yılında 358 bine ulaştı” bilgisini paylaştı.