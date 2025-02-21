CHP'li Emir AKP'nin 'planını' açıkladı: 'Sembol kişilerin üzerinden topluma korku yayıyorlar'
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İki yıl önce dezenformasyon yasası adı altında bir sansür yasasını geçirdiler ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suç tarif ettiler. Gerçeğin ne olacağına AKP, Saray ve onların güdümündeki savcılar karar verecekti. Ve bu yasayla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde Demokles'in kılıcını sallandırıyorlar” dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir soyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile iktidarın dezenformasyon yasasıyla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde Demokles'in kılıcını sallandırdığını belirtti.
Emir yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:
"İki yıl önce dezenformasyon yasası adı altında bir sansür yasasını geçirdiler ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suç tarif ettiler. Gerçeğin ne olacağına AKP, Saray ve onların güdümündeki savcılar karar verecekti. Bu yasayla gazetecilerin, bilim insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin üzerinde Demokles'in kılıcını sallandırıyorlar. En son TÜSİAD Başkanlarına kullandılar. ‘Ekonomi kötüye gidiyor’ demek, ‘hukuk devleti güçlendirilmezse ekonomi çöker’ demek suç sayıldı.
"SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Gazeteci Özlem Gürses dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Son olarak Nasuh Mahruki de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan ceza aldı. Öyle bir yasa ki savcıların elinde dilediklerinde kullanacakları, dilediklerinde her kapıyı açacakları, diledikleri kişiyi diledikleri zaman hapse atacakları bir anahtara dönüşmüş durumda. Böylelikle sembol kişilerin üzerinden topluma korku yayıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar ve susmazsanız sizi de her an bu yasayı kullanarak cezaevine atabiliriz diyorlar.”
?Nasuh Mahruki, TÜSİAD gazeteciler ve her muhalif ses "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması ile cezalandırılıyor.— Murat Emir (@muratemirchp) February 21, 2025
?Kamuoyu önündeki insanları cezalandırıp, halka da "eleştiri yaparsanız sizi de cezalandırırız" korkusu veriyorlar.
?Bu suçlamayı dayandırdıkları… pic.twitter.com/T46sgSBil6
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