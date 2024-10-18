Murat Emir'den 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: Sadece İstanbul değil, Türkiye geneline yayıldı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:42

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:42

İstanbul'da, yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanması ve çok sayıda bebeğin ölümüne yol açılmasına yönelik soruşturmaya ilişkin CHP'den açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Doktor Murat Emir, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, skandal olaya tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Yenidoğan bebekleri canice katleden, savcıları tehdit eden, menfaatleri için ailelerin hayatını karartan çete üyelerine hangi ceza verilirse az kalır!

Sanıkların ortaya çıkan kan dondurucu konuşmaları ise, sağlık ticaretinin yanlış ellerde nasıl yuvalanıp insan hayatını değil maddi emelleri öncelik aldığının en büyük örneği.

Sadece İstanbul değil Türkiye geneline yayıldığı ortada olan bu çeteleşmeyi ortadan kaldırmak için hem bir doktor hem bir hukukçu hem bir milletvekilli olarak elimden geleni ardıma koymayacağım!"



