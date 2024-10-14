CHP'li Murat Emir tek tek açıkladı: İşte Savunma Sanayi'nde maaş alan isimler...

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:51

CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'nin meclise sunduğu Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak gerekçesiyle hazırlanan yasa teklifini kapsayan firmalarda yönetim kurulu olarak görev yapan iktidara yakın isimleri ve bürokratları paylaştı.

Emir’in sosyal medya hesabından yayınladığı listede, AKP kadrolarında görev alan ya da kamu görevi devam ederken söz konusu firmaların yönetim kurulu üyeliklerinden de maaş alan isimler yer aldı.

Emir, bazı isimlerin "savunma sanayi alanında hiçbir tecrübesi yokken yönetim kurulu üyeliklerine getirilmesine" de dikkati çekti. Emir’in paylaşımı şöyle:

"Deli Dumrul bile köprüden geçen ve geçmeyenden para alıyordu. Karşıdan karşıya hiç geçmeyenden para almayı akıl edememişti. Herhangi bir gelir veya harcamaya konu olmayan vergileri yedirmek için savunma sanayiine destek yalanını attılar. Oysa orası tam bir arpalık…

"MAAŞ VERMEK İÇİN Mİ PARA TOPLUYORSUNUZ?"

İkinci, üçüncü maaşını ilgili şirketlerden alan bu torpillilere daha çok maaş vermek için mi para topluyorsunuz?

Şuay Alpay, TUSAŞ Başkanvekili. 24 ve 25. dönem AKP Elazığ Milletvekili. Geçmiş dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı. 2015 yılından beri Milli Savunma Bakan Yardımcısı.

Alparslan Kavaklıoğlu, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Başkanı, ASELSAN Başkanvekili. Geçmiş dönem AKP Genel Başkan Yardımcısı. 24,25,26. dönem AKP Niğde Milletvekili. 2018 yılından beri Milli Savuma Bakan Yardımcısı.

Bilal Durdalı, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak memuriyet hayatına adım attı. 2011- Ocak 2014 tarihli arasında TSE Daire Başkanı. 2014 tarihinde Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü. Havelsan Yönetim kurulu üyesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı.

Musa Heybet, 2015 yılı Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. 2018 yılı Danıştay üyesi. Yargıtay üyesi Gülşen heybet ile evli. 2024 Eylül’de Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Bekir Bayrakdar, 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı. 2023’ten bu yana ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi.

Murat Mustafa Şeker, 2015 yılından bu yana Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı. 2010-2013 yılları arasında MİKES ve HEAŞ şirketlerinde Denetim Kurulu Üyeliği, 2013-2020 yılları arasında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği. 2020 yılı HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı. 2021 yılı Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) Yönetim Kurulu Üyeliği. 2021 yılından bu yana ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi. Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili

Ahmet Yozgatlıgil, Haziran 2023 - Ağustos 2024 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 2024/289 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ODTÜ Rektörü. 2024/316 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyesi. 22 Eylül 2023 tarihinden bu yana ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi

Hakan Karataş, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı. Geçmiş dönem ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı.

Gökhan Uçar, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı. TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi.

Taha Yücel, 2022’den bu yana ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. 1998-2005 yılları arasında TGRT’de Genel Müdür Teknik Yardımcısı. Geçmiş dönem TGRT Genel Müdür Vekili. 2005 yılına kadar Televizyon Yayıncıları Derneği Teknik Komisyon Başkanı

2005, 2011 ve 2017’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. 2011 RTÜK Başkanvekili.

Şinasi Toğrol, ASFAT Yönetim Kurulu üyesi. Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Maliye Hizmetler Genel Müdürü

Haluk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü.TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi.