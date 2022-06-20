CHP'li Murat Emir'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na 'gıda güvenliği' sorusu: Yılda bir denetimle güvenlik olmaz

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hayat pahalılığı karşısında yurttaşların ezilmesiyle güvenilir ve sağlıklı gıda ürünlerine erişimin de zorlaştığına dikkat çekerek gıda güvenliğine yönelik denetimlerin araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Gıda işletmelerine yönelik denetim yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Emir, bakanlığın bu görevi Türkiye genelinde yalnızca 7 bin 245 personelle yürütmeye çalıştığına dikkat çekti.

Emir, “Bakanlığın raporlarına göre geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 378 bin denetim yapıldı ve bu sayıya göre her işletmenin yılda en fazla bir kere denetlenmiş olması gerekiyor. Oysa, bu işletmelerden yılda en az üç, dört hatta beş kere denetlenmesi gereken yerler varken, henüz hiç denetlenmemiş olanlar da mevcuttur. Halk sağlığı ve gıda güvenliğinin, işletme başına yılda ortalama bir kez yapılan denetimle sağlanması mümkün değildir” dedi.

Bakanlığın 2022 performans raporuna göre, sonraki yıllardaki denetim hedefinin de düşürüldüğünü söyleyen Emir, “Buna göre, 2021 yılında 1 milyon 378 bin denetim yapılmasına karşın, bakanlık 2022’deki denetim sayısı hedefi 1 milyon 150 bine düşmüştür” diye konuştu.