CHP’li Murat Emir’den, Öz Sağlık-İş ile ilgili çarpıcı iddialar
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplu iş sözleşmesi imza yetkisi bulunan ve bürokratlara “motivasyon” amacıyla hediye çeki dağıttığı öne sürülen Öz Sağlık-İş Sendikası, bu kez “saltanat” iddiaları ile gündeme geldi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sendikada lüks makam aracı kullanıldığını, aracın plakasının da Sendika Başkanı Devlet Sert’in ismi ve soy isminin baş harfleri olan “DS”den oluştuğunu ileri sürdü.
Emir, şu ifadeleri kullandı: “Bu nasıl bir tesadüf? Yoksa başkan sağlık çalışanlarının maaşlarından yapılan kesintilerle saltanat sevdasına mı kapıldı? Sendika önce kendi üyesi sağlık çalışanlarına, sonra da kamuoyuna hesap vermeli.”
TORPİL İDDİASI
Çok sayıda sendika üyesinin kendisine ulaştığını ve şikayetlerini aktardığını kaydeden Emir, sendikada Başkan Sert’in akrabalarının işe alındığını da öne sürdü. Emir, “Başkan Sert, damadı İlyas Şeker’i sendika avukatı olarak işe almış. Bize ulaşan iddialara göre, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın kızı da özel kalem olarak Sert’in yanında çalışıyormuş. Tüm bunlar izaha muhtaç” ifadelerini kullandı.
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