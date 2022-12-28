Erdoğan: 'Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:04

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sürdürülebilir büyümeninin yolunun ve bilim ve teknolojiden geçtiği söyleyen Erdoğan, buradaki konuşmasında "Ülkemiz, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor" iddiasında bulundu.



Öte yandan gençlere de seslenen Erdoğan, "Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmalarına karşı olmadığımızı tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim" dedi.

Erdoğan 'beyin göçünü tersine çevirdiklerini' öne sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:



* Bilim insanlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Hakkı verilen her başarının yeni başarının habercisi olduğuna inanıyoruz. Başbakanlık döneminde de bu çalışmaları yakından takip ettiğimizin şahidi sizlersiniz. Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tamamının ülkemizin yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz.

* Ülkemiz dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmeye adım adım yaklaşıyor. Sürdürülebilir büyümenin yolu ve bilim ve teknolojiden geçiyor. TÜBA Türkiye'de bilim ve araştırmayı misyon edinmiştir. TÜBA, araştırma ve yayınlarıyla da akademik anlamda derin katkılar sunmuştur. TÜBİTAK, son 1 yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdi.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRİYORUZ"

* Ülkemizde bir kesim arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmede sınır tanımıyor. Özellikle beyin göçü. Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmalarına karşı olmadığımızı tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe kazanmasına bakmıyor, Türkiye'yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz.

* Türkiye geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. TÜBİTAK enstitülerinde geniş bir alanda başarılı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bilim ve teknolojide Fetret Dönemini bitiriyor, tekrar şahlanışa geçiyoruz. Çünkü Teknofest kuşağına güveniyoruz.

* Savunma sanayinin diğer alanlardaki teknolojik gelişmelerin itici gücü olduğunu asla unutmuyoruz. Togg banttan indiğinde hep bereber gurulandık Orada şu anda 1400 gencimiz çalılşıyor. Bunlar Türkiye Yüzyılının ilk fotoğrafları ama bunlar bize yetmez. Daha da geliştirelim istiyoruz. Bunun için de durmak yok yola devam diyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'u niye geçmişte değil de bugün üretebildik sorusu burada gizlidir. Dünya bizim insansız hava araçlarındaki başarımızı manşetlere taşıyor, şaşkınlıkla takip ediyor.