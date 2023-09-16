CHP'li Namık Tan tehlikeyi Meclis gündemine taşıdı ve uyardı: 800 medrese var!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, yasadışı bir şekilde faaliyet gösteren medrese sayısının 800’ün üzerinde olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tan, Türkiye’de cemaat ve tarikatların etkinliğinin toplumsal hayatı olumsuz etkilediğini ve özellikle eğitim sisteminde bu oluşumlara alan açılmasının öğrencilerde fiziksel ve psikolojik zarar oluşturduğuna dikkat çekti. Tan, “Milli eğitim politikaları bakanlık faaliyetlerini kontrol altında tutan cemaat mensupları eliyle şekillenmekte ve öğrenciler tarikatların eline terk edilmekte” ifadelerini kullandı.

(Namık Tan)

Bunun yanı sıra bakanlığın etki alanı dışında da cemaatlerin yasadışı eğitim kurumlarının varlığının sürekli gündeme geldiğini anımsatan Tan, çoğunluğu Güneydoğu Anadolu’daki kentlerde 800’ün üzerinde medresenin bulunduğu iddialarını dile getirdi.

“Ailelerin çocuklarını bu yasadışı oluşumlara teslim etmesine yol açan sebeplerin en önemlisinin maddi durum yetersizliği” olduğunu belirten Tan, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

“Bu yapıların kurdukları paralel eğitim sisteminin bertaraf edilmesine dair bir çalışma var mı? Bu kuruluşların bakanlığınızı fiilen devre dışı bırakarak, faaliyet alanınıza zarar vermesine yönelik bir tutumunuz bulunuyor mu? Türkiye’de faaliyet gösteren kaç yasadışı ‘tekke, medrese ve sıbyan mektebi’ olduğuna dair bir çalışma bulunuyor mu? Cemaatlerin yasadışı eğitim faaliyetlerinin yarattığı milli güvenlik sorununa dair düşünceleriniz nedir?”