Medreseler Ülkesi

01 Temmuz 2023 Cumartesi

İmamların okullarda ders vermeye başladığı bir ülkeyiz artık.

Böyle bir ülkenin başkenti Ankara’da apartman altı medreseler, sosyal medyada kendilerini açık açık duyuruyor, adres veriyor, katılımcı çağırıyorlar.

İşte size Ankara’daki medreselerden küçük bir döküm:

Etimesgut Nur Medresesi, Selçuklu Medresesi (Sincan’da. Katılanlara göre, “Çok güzel bir medreseymiş. Her aile tercih edebilirmiş”), Medrese’m (Sincan’da), Elvankent Risale-i Nur Medresesi (Katılanlara göre, “İmana muhtaç birçok gönlün tüm suallerine ikna edici cevaplar bulabildiği, Risale-i Nur eserlerinin okunduğu mümtaz bir yer”miş), Sincan merkez Nur Medresesi, Şeker Nur medresesi (Etimesgut’ta. Katılanlara göre, “Risale-i Nur’ların okunduğu, her yaştan insana (sadece erkeklere) ücretsiz hizmet veren” bir yermiş), Beştepe Medresesi (Katılanlara göre, “Cennetlik insanların buluşma noktası”ymış), Fatih Medreseleri (İvedik’te. Kuran eğitimi veren kreşmiş), Keçiören Nur Medresesi (Küçükler Kuran öğreniyor, lise ve üniversite öğrencileri namaza başlıyorlarmış), Osmanlı Medresesi (Sincan’da), Ufuktepe Medrese-i Nuriyesi, Bağlıca Medresesi (Katılanlara göre, “Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i nuriye açmak lazımdır’ sözünden hareketle açılan ve Risale-i Nur okunan muhteşem bir medrese-i nuriye”ymiş), Demetnur medresesi, Gölbaşı huzur medresesi, Pursaklar Medrese-i Nuriyesi, Akmedrese (Hacı Bayram’da. Asım Hoca’nın meşki için akşamları gidiliyormuş), Sultan Abdülhamid Han Medresesi (Keçiören’de), Batıkent Zülfikar Nur Medresesi (Katılanlara göre, “öldükten sonra dirilmenin ispat edildiği mekân”mış), Hüseyingazi Nur Medresesi, Gölbaşı Bedi Medresesi.

Anayasa delik deşik edilmiştir.

Laikliğin tehlikede olmadığına inananların, Diyanet Akademisi’ne iktidar-muhalefet ayrımı olmadan topluca olumlu oy verenlerin ülkesidir burası!

KAYYUM DANIŞMAN



Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yamacına atadığı danışmanlar hep tartışmalı oldu. Son ataması Özgür Yici de öyle bir ad.

Özgür Yici, 1960 sonrası kurulan TİP’in üyelerinden, Erdal İnönü’nün 12 Eylül sonrası kurduğu SODEP’in kurucularından, sendikacı Özkal Yici’nin oğlu. Uzun yıllardır çeşitli gazetelerde çalışmış, dergicilik yapmış...

Buraya kadar bir şey yok. Asıl sonrası dikkat çekici.

Özgür Yici, AKP iktidarı döneminde damat Berat’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın patronu olduğu Sabah ve Akşam gazetelerinin internet sitelerinin genel yönetmenliğini üstleniyor. Ardından “Recep Tayyip Erdoğan’ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördükçe âşık oldum. Böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” diyen Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Türk Medya Grubu’nda icra kurulu üyeliği ve dijital yayınlar yönetmenliği yapıyor.

Dahası var:

Casusluk örgütü lideri Fethullah Gülen’in Zaman gazetesi kapatılıp kayyuma devredilince bu gazetenin internet sitesinin yönetimi de Özgür Yici’ye bırakılıyor.

Kılıçdaroğlu’nun etrafında “danışman” diye dolaşan bu tür isimlere hep tanık olundu. Örneğin, Fatih Gürsul ile Murat Aksoy... Her ikisinin de ortak özelliği FETÖ davasında hapis cezasına çarptırılmalarıydı.

Buna benzer isimlerle çalıştığına göre, CHP’nin kadrolarına kıran girmiş olmalı.

ÇELİŞKİ

Devletin istihbarat örgütünü terör başı ile pazarlığa oturtanlar dışarıda, ülke yönetiyor; gazeteci Merdan Yanardağ yorum yaptı diye içeride, tutuklu.