Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 14:03

Güncelleme: 03.02.2024 - 14:29

Manisa'da partisinin aday tanıtımında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriat'ı savunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız" dedi.

"BİR TANE PARMAĞIN, ELİN, DİLİN KALMAZ"

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

"Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar.

Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız.

Cevap da vereyim; şeriat dediğin kurallar pozitif hukukun yerinde olsun dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin. O yüzden şeriat, saltanat diyip kendisine sol halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN İSTİFASI!

Biliyorsunuz; ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurum. Politikaları uygularken bağımsız olacak. Kanun öyle yazmış.

Dün gece Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar.

Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor, ancak bu kadınla uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi, yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir."

Ayrıntılar geliyor...