Erdoğan'ın 'şeriat' çıkışı gündem olmuştu... Özer Sancar, Metropoll'ün o anketini hatırlattı: Türkiye'nin yüzde 41'i 'Cumhuriyet' diyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı 'şeriat' çıkışı gündem oldu. "Şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir" diyen Erdoğan, "Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var" ifadelerini kullandı. Son olarak Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sancar, Ekim 2023 tarihli 'rejim' anketini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:12
Erdoğan'ın 'şeriat' çıkışı gündem olmuştu... Özer Sancar, Metropoll'ün o anketini hatırlattı: Türkiye'nin yüzde 41'i 'Cumhuriyet' diyor
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öndeki gün Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın buradaki 'şeriat' çıkışı dikkat çekti.

"ŞERİAT DÜŞMANLIĞI VAR"

"Farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı var. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir" diyen Erdoğan, "İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur" ifadelerini kullandı.

"ŞERİATA YÖNELİK CEHALET VE BİLGİSİZLİK HASTALIĞI VAR"

"Bunlar bilmedikleri, anlamaya tenezzül etmedikleri insanlara, değerlere ve sembollere karşı kör bir husumet beslediler" diyen Erdoğan, şunları ifade etti: 

"Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. El ele verip, milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum."

ÖZER SANCAR O ANKETİ PAYLAŞTI

Erdoğan'ın o açıklaması sosyal medyada gündem olurken; Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sancar, sosyal medya hesabından Ekim 2023'te gerçekleştirilen bir anketi paylaştı.

Buna göre kişilere "Aşağıdaki rejim türlerinden hangisinde yaşamak istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şu şekilde oldu...

  • Cumhuriyet: 41,1
  • Demokratik Cumhuriyet: 26,7
  • İslam Cumhuriyeti: 19,2
  • Saltanat: 3,0
  • Fikrim yok/Cevap yok: 10,0

Cevabın partilere göre dağılımı ise şu şekilde...


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