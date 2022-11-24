Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görevlendirmeye CHP’li Murat Bakan’dan tepki: 'Atamada liyakat unutuldu'

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Bürokrasideki atamalarda liyakatin değil, AKP’ye yakınlığın esas alınmasına eleştiriler sürerken Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) da tepki çeken bir görevlendirme yaşandı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, MSB Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun “teşkilatta gölge bakan olarak” görev yaptığını öne sürdü. Bakan teşkilat içerisindeki görevlendirmelerde Karaosmanoğlu’nun etkisini ise bir atama örneğiyle anlattı.

Yaklaşık altı yıl Karaosmanoğlu’nun özel kalem birim amiri olarak görev yapan Murat Soykan’ın Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildiğini öne sürdü. CHP’li Bakan, atamaya tepki göstererek savunma sanayine ilişkin teknik, askeri ve stratejik önemdeki bir yere liyakat ekseninde atamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

"SİYASALLAŞMA VAR"

Bakan, eleştirilerini MSB’nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da dile getirdi. CHP’li Bakan, Bakan Hulusi Akar’a “Eğer akrabası, eşi dostu olan birileri kariyer uzmanlığı sayesinde, albayın 23 yılda gelmesi gereken daire başkanlığına geliyorsa generalin yıllarca dağda, karda, eşkıyayla, teröristle mücadele ederek gelmesi gereken yere geliyorsa bu sizin sorununuz” dedi.

Bakan, şu ifadelerle tepki gösterdi: “TSK’de şu an, bu kariyer uzmanlığı sebebiyle bir siyasallaşma söz konusu. 2016 yılından sonra çeşitli bakanlıklardan kariyer uzmanı aldınız. Bugün, Karaosmanoğlu’nun özel kalem müdürü; bir general rütbesinde, general kadrosuna sahip genel müdür yardımcılığına getiriliyor. Olmaz bu. TSK’de o görevi yapacak hiç mi general yok?”