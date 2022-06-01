ÖTV'deki artış yansıdı: İçkiye yine zam geldi
Türkiye güne zamlarla başladı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bazı içki gruplarının zamlı listesini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Saray'da düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda kendisine alkol ve tütün ürünlerindeki zamların artırılması yönünde çağrıda bulunan stajyer doktora, "Devamlı artırıyoruz. Hem suluda artırıyoruz, hem sigarada artırıyoruz. Aç sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyor" sözleriyle yanıt vermişti.
Resmi Gazete'de 5 gün önce yayımlanan kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25 olmuştu. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.
ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.
Buna göre bir bira grubunun 50’lik şişesinin 29 lira ile 35 lira arasında değiştiği görüldü.
Öte yandan, diğer içki gruplarına gelen zamlardaki artış da dikkat çekti.
Aybaş’ın Twitter’dan paylaştığı listeler şöyle:
Renkli zamlı liste pic.twitter.com/6jx2xE4jH4— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) May 31, 2022
Jack zamlı liste pic.twitter.com/AcbYcafvQj— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) May 31, 2022
Saki rakı zammı pic.twitter.com/TtYwbMTj2U— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) May 31, 2022
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