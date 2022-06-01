ÖTV'deki artış yansıdı: İçkiye yine zam geldi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 08:36

Resmi Gazete'de 5 gün önce yayımlanan kararla içkideki ÖTV artış oranı yüzde 25 olmuştu. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70’lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

Buna göre bir bira grubunun 50’lik şişesinin 29 lira ile 35 lira arasında değiştiği görüldü.

Öte yandan, diğer içki gruplarına gelen zamlardaki artış da dikkat çekti.

Aybaş’ın Twitter’dan paylaştığı listeler şöyle:

Renkli zamlı liste pic.twitter.com/6jx2xE4jH4 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) May 31, 2022

Jack zamlı liste pic.twitter.com/AcbYcafvQj — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) May 31, 2022