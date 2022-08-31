CHP'li Orhan Sümer'den skandal iddia: 'Tük ve Suriye uyruklu öğrencilerin yerleştirmelerinde farklılıklar ortaya çıktı'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:30

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, üniversite yerleştirme sonuçlarında aynı puanı alan, başarı sıralaması yakın öğrencilerden, Türk uyruklu öğrencilerin iki yıllık bölümleri kazanırken, Suriyeli öğrencilerin ise aynı puanla “Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık” gibi yüksek puanla öğrenci alan bölümlere yerleşmesi ile ilgili konuyu yazılı soru önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

TÜRK GENCİNE 2 YILLIK ÜNİVERSİTE, SURİYELİ’YE DİŞ HEKİMLİĞİ

Orhan Sümer, “Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, aynı okuldan, çok yakın puan ve başarı sıralamasına sahip olan Tük ve Suriye uyruklu öğrencilerin yerleştirmelerinde farklılıklar ortaya çıktı. Türk uyruklu öğrenciler üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşirken, Suriye uyruklu öğrencilerin üniversitelerin “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık” gibi bölümlere yerleşmiş olması çeşitli soruların doğmasına yol açtı. Yabancı uyruklu başarı öğrencilerin Türkiye’de üniversite okuması için uygulanan bazı yöntemler olduğu biliniyor. Ancak bu durum özellikle Suriyeli öğrencilerin yüksek puanla öğrenci alan üniversitelere yerleşmesi için yapılmışsa büyük bir skandal var demektir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kamu vicdanını rahatlatmak adına önergemizde sorduğumuz sorulara aydınlatıcı cevaplar vermesi gerekmektedir” dedi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINI DOLDURAN KAÇ YABANCI VAR

Sümer, “Hatay’da Kırıkhan Kız İmam Hatip Lisesi, üniversite sınavını kazanan öğrencilerini iki listede duyurmuş, 12 Türk öğrenciden çoğu iki yıllık okullara yerleşmiş, 22 Suriyeli ise tıp ve diş hekimliğinin de aralarında bulunduğu fakültelere yerleşmiştir. Türkiye’de 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kontenjanları bellidir. Bu kontenjanlara ve hangi bölümlere kaç tane yabancı uyruklu öğrencinin yerleştiğinin açıklanması gerekiyor. Gençlerimizin geleceğini, her yanı çarpıklaşmış Saray İktidarının vicdanına teslim etmeyeceğiz” dedi.

SARAY İKTİDARI TÜRK GENÇLİĞİNİN DEĞİL SURİYELİ’NİN DERDİNDE

“Memleket yangın yeri haline gelmiş, her gün başka bir rezillik ülke gündemini işgal ediyor, kamyon kamyon nerden geldikleri belirsiz kişiler şehir merkezlerine bırakılıyor, Sarayın kibirlisi çıkıp “Utanmadan İş Yok Diyorlar” diye açıklama yapıyor" ifadelerini kullanan Sümer, "AKP İktidarının derdi Türk Gençliği ve geleceği değil yandaşlar, Suriyeliler, Afganlar haline gelmiştir. Türkiye’deki gençlerin büyük bir çoğunluğu eğitim, iş ve gelecek kaygısı yaşarken, Saray iktidarı olayları pembe panjurlarının ardından izliyor” dedi.