CHP'li Özdemir: Boğaziçi Üniversitesi hızla çökertilmek isteniyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:23

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Dışişleri Komisyonunda, Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçevesinde Türkiye'ye Yapılacak Avrupa Birliği Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni görüştüklerini aktardı.

Türkiye'nin AB fonlarından en çok faydalanan ülke olduğunu ancak üyelik müzakerelerinin aynı şekilde ilerlemediğini, ilişkilerde çok ciddi geriye gidişlerin yaşandığını kaydeden Özdemir, bu geriye gidişlerin AB fonlarında da kesintiye neden olduğunu söyledi. Özdemir, "Özellikle siyasi kriterlerdeki ciddi geriye gidişlerin bir yansıması olarak 2017 sonrasında bir fon kesintisi oldu. CHP olarak bu karara karşı çıktık ama siyasi iktidar, meydana getirdiği sorun alanlarından çıkmak yerine bunları daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

"BOĞAZİÇİ'NDE KADROLAŞMAYA GİDİLİYOR"

CHP'li Özdemir, iki yıldır Boğaziçi Üniversitesinde haksız, hukuksuz uygulamaların devam ettiğini, ülkenin en saygın kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesinin hızla çökertilmek istendiğini söyledi.

Özdemir, "Akademik özgürlükleri savunan bilim insanlarına sistematik şekilde mesnetsiz suçlamalarla soruşturmalar açılıyor. Disiplin soruşturmalarıyla bilim insanları okuldan uzaklaştırılıyor. Uzaklaştırılan hocaların yerine de kadrolaşmaya gidiliyor" ifadelerini kullandı.