CHP'li Özel'den Bakan Muş'a: Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa enflasyon olmaz!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u "Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa enflasyon olmaz" sözleriyle eleştirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen günlerde sanayicilere yönelik konuşmasında enflasyon rakamlarını değerlendirirken "Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa haliyle enflasyon da bu kadar olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Muş, hükümet olarak serbest piyasa kurallarından taviz vermeyeceklerini de tekrar vurgulardı.
"SİZ İKTİDARDA, ERDOĞAN DA ÜLKENİN BAŞINDA OLMASA..."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Muş'un ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.
CHP'li Özel, "'Demiş ki; ‘Her şey stabil olsa, emtia fiyatları bu kadar yükselmemiş olsa enflasyon da bu kadar olmayacak’ Günaydın Sayın Bakan. Ama ben size daha basitini söyleyeyim. Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa enflasyon olmaz" dedi.
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