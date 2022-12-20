CHP'li Özel'den Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın 'hediye' paketine ret
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler iade edilecektir" dedi.
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine ayakkabı gönderdi.
Ancak Kılıç'ın hediyesi CHP yönetimi tarafından kabul görmedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, konuya ilişkin bir sosyal medya kullanıcısından kendisine gelen sorular üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis'e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir."
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