Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 'Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği' iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ile siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.
Hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretleri sürüyor.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da bugün İmamoğlu'nu Sarıyer Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti.
Maçoğlu, karara sosyal medya hesabından “Ekrem İmamoğlu İstanbul halkının iradesidir. İstanbul halkı iradesine sahip çıkacaktır. Yanındayız” paylaşımı ile tepki göstermişti.
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