CHP'li Özer'den dikkat çeken iddialar: 'İmamoğlu için sahte tanık aranıyor!'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 22:32

Güncelleme: 26.03.2025 - 22:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Özer yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor!

Yanlış duymadınız!

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor!



Yanlış duymadınız!



Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık… pic.twitter.com/vH9A7GQEJs — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) March 26, 2025

ÖZGÜR ÖZEL DE ALTINI ÇİZMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Beylikdüzü'nde katıldığı iftar programında "Bu rezaleti örtbas etmek için dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar, yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü’nden tanıdığı insanları, komşularını savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorlar. ‘Siz iş yaptınız mı, geçmişte alışverişiniz oldu mu, karşılığında bir şey verdiniz mi? Belediye başkanlığı sırasında kendisi, çevresi sizden bir şey istedi mi? İstemiştir. Olduğunu biliyorum. İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeriye atarım’ diye sahte, korkutan ve yalan ifadeye zorlayan çabalar var" demişti.