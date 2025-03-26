Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım'

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "And olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:29

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne götürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kadir Gecesi'ni kutladığı bir mesaj paylaştı. 

İmamoğlu şu mesajı paylaştı:

"Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi'nin bende bambaşka bir anlamı vardır.

Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi'ni uzun yıllar boyunca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle sevdiklerimle.

Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum.

And olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Kadir Gecesi #mesaj

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