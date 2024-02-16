CHP'li Özgür Karabat'tan 'Kanal İstanbul' kararının ardından açıklama: 'Betona boğmak isteyen zihniyet...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:18

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında mahkeme kararını yerinde bulan Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na “yanlışta ısrar” etmeyin uyarısında bulundu.

“KANALLA İLGİLİ ANA DAVALAR DEVAM EDİYOR”

İdari mahkeme kararlarına itiraz yolunun açık olduğunu hatırlatan CHP’li Karabat, Erzincan İliç’te yaşanan faciaya da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Daha birkaç gün önce yaşadığımız İliç faciası konusunda da hükümeti yıllardır uyarıyoruz. Ama hükümet, bırakın önlem almayı söz konusu işletmenin önünü sonuna kadar açtı. Bedelini işçiler ve doğamızın ödediği büyük bir facia yaşandı. Bakanlığın İliç’te yaptığı gibi yanlışta ısrar etmemesini umuyoruz. Kaldı ki bu mahkeme kararı, Kanal İstanbul’da büyük bir yanlışlık yapıldığının tescilidir. Bakanlığın çevre ve insan sağlığı konusunda samimi olup olmadığını bu karara itiraz edip etmemelerinden anlayabiliriz. Elbette Kanal İstanbul’a ilişkin tek dava bu değil. Kanal’la ilgili ana davalar devam ediyor. Bizler tüm bu davaları yakından takip ediyoruz."

“MURAT KURUM, KANAL İSTANBUL’UN HAMİSİDİR”

Kanal İstanbul planlarına ilişkin alınan bu yargı kararının önemine işaret eden Karabat, “İstanbul’u ‘kanal’ projeleriyle betona boğmak isteyen zihniyet ile Erzincan'da, Kaz Dağları’nda, Karadeniz yaylalarında taşımızı toprağımızı zehirleyen zihniyet aynıdır. Bu zihniyetin bedelini bugün Erzincan halkı ödüyor. Yarın tüm Türkiye ödeyecek” dedi.

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Kanal İstanbul’un hamisi ve savunucusu olduğunu söyleyen Karabat, açıklamasını şöyle noktaladı:

“Sayın Kurum’un bakanlığı döneminde özellikle Kanal İstanbul’un Katarlılar başta olmak üzere petrol zengini Ortadoğu ülkelerine pazarlandığını biliyoruz. Onun bakanlığı döneminde Kanal İstanbul’da oldukça yol alındı. Kentimizi adeta pazarlama girişimi olan bu proje AKP’nin yandaşlarını daha da zenginleştirme girişimidir. İstanbul'a rant gözüyle bakan bu anlayışa, 31 Mart’ta halkımız dur diyecek. İstanbul’u talan edenler yenilecek, İstanbul’a ihanet edenler kaybedecek. Halka hizmeti esas alan kent ittifakları kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak.”