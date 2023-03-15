CHP'li Özgür Özel: 'Görüyoruz ki çadırlar da yanlış yere kurulmuş'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:29

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:55

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketiyle uyandık hepimiz. Deprem bölgesinde acı üstüne acı, kayıp üstüne kayıp… Hepimiz bir kez daha bu haberle ve bu görüntülerle sarsıldık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim: 7 milletvekilimiz; Abdurrahman Tutdere, Ensar Aytekin, İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Ednan Arslan, Bekir Başevirgen ve Aziz Aydınlık, sel bölgesinde gerekli çalışmaları yapmak ve afetin boyutlarını Türkiye’yle hem paylaşmak hem de belediyelerimizle ilgili yerel yönetimle koordinasyonu sağlamak üzere deprem bölgesinde, sel bölgesinde görevlendirildiler ve bölgeye hareket ettiler. Saat 4’te Adıyaman’da olmalarını bekliyoruz.

Ayrıca Sayın Genel Başkan’ımız, bugün Meclis’te, sabahki programından sonra Meclis’e geldiğinde Adıyaman Belediye Başkanı’yla, Şanlıurfa Belediye Başkanı’yla telefonda görüştüler. O illerden sorumlu olan belediyelerimizi, illerin belediyeleriyle yeniden ilişkilendirdiler. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyemize de yaraların sarılması ve hızlı şekilde müdahale edilmesi konusunda sorumluluklarını hatırlatıp, belediye başkanımız Vahap Seçer ile telefon görüşmesi yaparak bu konuya özel önem gösterilmesi ve bölgedeki varlığın artırılması ve bu sıkıntılı tablonun ortadan kaldırılmasıyla ilgili elden gelenin yapılması için talimatlarını bir kez daha iletmiş durumdalar.

"ÇADIRLAR YANLIŞ YERE KURULMUŞ”

Bugün karşı karşıya kaldığımız durum; gerçekten neresinden tutulacağını hepimizin artık konuşa konuşa dilinde tüy bittiği bir durumdayız. Çadırlar sel altında. Bu çadırlarda, evleri doğru zemine yapılmayan, o yüzden afette yıkılan ya da oturulamayacak derecede olan depremzedeler kalıyor. Bu çadırlarda kalan depremzedelerin evleri yanlış yere yapılmıştı; şimdi görüyoruz, çadırları da yanlış yere kurulmuş. Şimdi bu çadırları kurmaktan sorumlu AFAD’ın, bir deprem anında bu çadırların nereye kurulacağını çalışmış, elinde projesi, acil eylem planı hazır olması ve ‘Çadırkent burası’ demesi lazım. Örneğin sel basmaması lazım. Deniz kenarında olmaması lazım ki tsunamiyle bir afet daha yaşanmaması lazım. İşte AFAD’ın beceriksizliği, işte AFAD’dan sorumluların, bugünkü Cumhurbaşkanı’nın ve bugünkü İçişleri Bakanı’nın Türkiye’ye armağan ettikleri 2023 afet yönetimi budur. Beceriksizlik budur, liyakatsizlik budur.

"SORUMLUSU YİNE BU BECERİKSIZLERDİR"

Bugün evi yanlış yere yapıldı diye çadıra muhtaç olan depremzede, yanlış yere kurulan çadırda sel altında kalıyorsa bunun sorumlusu yine bu beceriksizlerdir. Beş vatandaşımız, yaşamını yitirdi, altısı kayıp. Ümit ederiz kurtulsunlar. Ama burada beş vatandaşımızı kaybettiysek, altısını bulamıyorsak ve bu devlete emanet canların devletin kurduğu çadırlarında bu oluyorsa burada artık laf bitti, söz bitti. Çaresi, 14 Mayıs günü milletin kendi geleceğine, kendi kaderine el koymasından başka değildir.