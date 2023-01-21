CHP'li Özgür Özel: Sorun anayasayı tanımamak

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

TBMM Anayasa Komisyonu’nda başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde konuşan CHP’li Özel, Türkiye’de yaşanan sorunların asıl nedeninin hukuka aykırı işlemler olduğunu, bu nedenle tek başına yapılacak bir anayasa değişikliğinin hiçbir soruna çözüm olmayacağını söyledi.

(Özgür Özel)

Sözlerini basın özgürlüğü üzerinden örneklendiren Özel, “Bugünkü anayasada basın özgürlüğü yazıyor. Var mı basın özgürlüğü? Mesela, bugün belli sayıda gazetenin ilk sayfaları İletişim Başkanı’nın WhatsApp’ına gidip onay alıp dönmeden baskıya girebiliyor mu?” dedi. AKP’li Pakize Mutlu Aydemir de “Belli gazetelerde de size gidiyor” karşılığını verdi.

(Pakize Mutlu Aydemir)



Muhalefet vekilleri bu sözleri “itiraf” olarak yorumlarken konuşmasına devam eden Özel, “Türkiye’de anayasayı tanımayan, anayasa ona göre değiştirilen, değiştirilmesine rağmen de mevcut anayasayı halen daha tanımayan bir anlayış ile karşı karşıyayız” dedi. Özel, bu nedenle asıl yapılması gerekenin yasaları uygulamak oluduğunu vurguladı.

‘GOLLÜK PAS’ MECAZDI’

Özel ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunmasını “gollük pas” olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, Erdoğan’ın ifadesinin “mecaz olduğunu” savundu. Özel de “Yakışmayan bir mecaz” karşılığını verdi.

(Ahmet Özdemir)



Teklifin tümü üzerine görüşmeler tamamlanınca söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, maddelere ilişkin İYİ Parti ile hazırladıkları önergeleri bir sonraki toplantıda vereceklerini söyledi. Bunun ardından oturum kapatıldı.