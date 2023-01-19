Özgür Özel'e ailesi üzerinden FETÖ suçlaması: 'Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kızı İpek Özel’in FETÖ’ye ait bir okulda öğrenim gördüğü iddiasına yanıt verdi. Özel, “Basın toplantımızın ardından Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya troll yapılanması Ebabil Harekatı’nı deşifre eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kızı İpek Özel’i FETÖ’nün Yamanlar Koleji’nde okuttuğu yönündeki iddialara yanıt verdi.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, “Basın toplantımızın ardından Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor biricik kızımı FETÖ’nün okuluna gönderdiğim yalanını atıyorlar. Kızım ilköğretimi ODTÜ Ülkem Koleji’nde liseyi Bornova Anadolu Lisesi’nde okudu. Ben yalanlamaktan yoruldum siz iftira atmaktan yorulmadınız” dedi.
Basın toplantımızın ardından Ebabiller alçakça saldırmaya devam ediyor biricik kızımı FETÖ'nün okuluna gönderdiğim yalanını atıyorlar.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2023
Kızım ilköğretimi ODTÜ Ülkem Koleji'nde liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu.
Ben yalanlamaktan yoruldum siz iftira atmaktan yorulmadınız.
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