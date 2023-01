Özgür Özel'den John Bolton'a yanıt: 'NATO ülkemize müdahale edemez!'

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye'deki seçimlere ilişkin paylaşım siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Bolton'ın sözleri muhalefette tepkiyle karşılanırken; Millet İttifakı'ndan da söz konusu açıklamaya peş peşe yanıtlar geldi.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bolton'a sert tepki göstererek, "Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez. Seçimler ülkemizin iç işidir" dedi.

Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"John Bolton'un küstah bir dille kaleme aldığı ve NATO'yu müdahaleye çağıran hadsiz makalesini okudum. Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez. Seçimler ülkemizin iç işidir. Bizler milletimizin helal oylarıyla iktidara talibiz. Milletimizin vereceği karar başımızın üstündedir. Bugüne kadar milletimizin vermediği hiçbir yetkiye talip olmadık olmayacağız. Bu çağrıları yapanlar buna yeltenenler karşılarında bizi bulurlar."

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Bolton, şu sözleri kullanmıştı:

"Türkiye, bir NATO üyesi ancak öyle davranmıyor. Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi veya üyeliğinin askıya alınmasının ciddi bir şekilde ele alınması, Erdoğan'ın seçime müdahalesini zorlaştıracak ve muhalif adaylara gerçek bir şans verecektir."

Turkey is a member of @NATO but isn’t acting like one. Seriously considering their expulsion or suspension will emphasize the stakes of their coming elections, making it harder for Erdogan to subvert the vote, and give opposition candidates a real chance. https://t.co/TRcma7gX54