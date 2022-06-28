CHP'li Özgür Özel'den AKP'li Bülent Turan'a 'Gereğini yaparız' yanıtı

28 Haziran 2022 Salı, 13:09

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz" sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İddianın mafyaya değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğunu söyleyen Özel, “Suçişleri Bakanı'nı "mafya" olarak görmenizi kayıtlara geçirmenizi çok yerinde bulduğumu ifade etmeliyim” açıklamasını yaptı.

"MERAK BUYURMAYIN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabı Twitter’da Turan’a yanıt verdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Turan; o iddia mafyanın değil, Süleyman Soylu'nundu. Suçişleri Bakanı'nı "mafya" olarak görmenizi kayıtlara geçirmenizi çok yerinde bulduğumu ifade etmeliyim. Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı.... Ama biz gerekeni yaparız sizin gibi değiliz, merak buyurmayın!"