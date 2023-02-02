CHP'li Özgür Özel'den AYM seçimleri yorumu: 'Cumhur'un adayı kayyum olamadı'

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:21

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:21

CHP’li Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı sarayları iktidar olduklarında halkın kullanımına açacaklarını söyleyen Özel, “Yazlık Saray, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar tatil yapacak orada. Kışlık Saray’da da kış tatili yapacak, kayak öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin yerel yönetimlere özerklik vereceği” iddiasına tepki gösteren Özel, “Elimde de parti programınız var. Bu parti programının 54’üncü sayfasında yerel yönetim başlığı var. Diyorsunuz ki ‘Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına uygun olarak anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesi sağlanacaktır.’ Bakın bizi suçladığını, kendi partisinin üzerinde ambleminin de olduğu parti programında bu yazıyor. Sen daha ne konuşuyorsun?” sorusunu yöneltti.

(Özgür Özel)

Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı görüşmeye değinen Özel, “Size sunulan bir MİT raporu var. Orada cinayetin bütün ayrıntıları, ilişkileri, failleri ve azmettiricileri var. O rapordan bir nüsha sayın Bahçeli’ye verin. Sinan Ateş’in evlatları için verin. Biz ailenin talebine uygun olarak 40’ı çıkmadan bu konuya ilişkin bildiklerimizi, bilinenleri söylemiyoruz. 40’ı çıkmadan o yaşananlarla ilgili bu ülkeyi yönetenler olarak işin nereye gittiğine bakmadan bir tutum almanız lazım” dedi.

‘TWEETLE MÜDAHALE NEDİR?’

AYM seçimlerini değerlendiren Özel, “Hülle yoluyla önce HSK’den Yargıtay’a, Yargıtay’da bir dosya okumadan, bir imza atmadan 2 ay sonra AYM’ye gönderilen İrfan Fidan, Saray tarafından AYM’nin başına kayyum atanmak istendi. Bunu görünce Zühtü Arslan ve rahatsızlık yaratınca AYM’de bir yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş. Seçimi aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı AYM’ye kayyum olamadı” yorumunu yaptı.

MHP’li Feti Yıldız’ın Arslan’la ilgili “Artık bırak” açıklamasına da tepki gösteren Özel, “Seçimden önce tweet ile müdahale ne demek ya? Olacak iş değil. Hemşeri derneğinin seçimlerinde bunlar yapılmaz” dedi.