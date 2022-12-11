CHP'li Özgür Özel'den Bakan Varank'a: TOGG konusunda çok istismarcı bir tutumunuz var

11 Aralık 2022 Pazar, 22:50

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

Bakanların konuşmalarının ardından CHP, HDP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri söz alarak konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e KPSS skandalına ilişkin hangi aşamada olduklarını sordu.

Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a şunları söyledi:

TOGG konusunda çok istismarcı bir tutumunuz var. Siyasette bu tercih yapılabilir de arabada bunu yaparsanız… Örneğin Almanya BMW’de Hristiyan demokratların başarısı sosyal demokratların hezimeti olabilir mi? Fransızca Peugeot cumhuriyetçilerin başarısı sosyalistlerin yenilgisi olabilir mi. Yerli, milli marka ortaya çıkarıyorsan toplumun en az yarısından fazlasını kutuplaştırıp o arabanın bir siyasi başarı ve karşı tarafın rahatsız olduğu bir konumlanmayı yapmak o yerli ve milli arabanın geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür.





Yerli ve milli… Yandaşa verdiğin limanı seçimi kaybedeceğini görünce 49 yıla uzatmak mı. Zeytin ağaçları kestirip yandaş şirketlere altın aratmak mı millilik. Şeker fabrikalarını özelleştirdikten sonra 34 yıl sonra Türkiye’yi şeker ithal eden bir ülke durumuna getirmek mi millilik. Sayın bakanın bizim vizyon toplantısını görünce kimyası bozulmuş nasıl saldıracağını bilemedi. ‘Amerika’ya kadar gittiler hamburger yediler.’ Biz yol üstünde bir yer bilmediğimizden hamburgercide hamburger yeriz. Sizin gibi Amerika’ya gidip de maklube sofralarına oturmadık hiçbir zaman.

AKP HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE SATILAN TESİSLERİN LİSTESİNİ RULO HALİNDE GÖSTERDİLER

Özgür Özel’in konuşmasının ardından CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya AKP hükümetleri döneminde son 20 yılda satılan fabrikaların listesini içeren 15 metrelik bir ruloyu CHP Grup sıralarından bakanların önüne doğru yere serdi. Daha sonra Özel ve CHP milletvekilleri bu listeyi Genel Kurul salonunda milletvekili sıralarına doğru çekerek gösterdi.

USTA: BAKANIN HIRÇINLIĞININ NEDENİ BAŞARISIZLIK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, “Bugün burada acı bir durumu gördük atanmış bir bakanın milletin temsilcisi olan milletvekillerine hakaret ettiğini çok net şekilde gördük. Sayın bakanın hırçınlığının nedeni başarısızlık” dedi.

Usta, “Türkiye Ekonomi Modeli diye bir model ortaya koydular. Yüzde 19 ile aldıkları enflasyonu yüzde 85’e getirdiler. 9 lira olan kuru 18 liraya geçirdiler millet yoksullaştı, fakirleşti. ‘Cari fazla vereceğiz’ dedikleri bir dönemde Türkiye tarihinin en yüksek cari açığını veriyor. Bu kadar başarısızlık olmaz. 2022 yılında kişi başı gelir 9 bin 485 dolar. 2011 yılının gerisine düşünce böyle hırçınlık ve hakaret görüyoruz” diye konuştu.

BEŞTAŞ: TROL FİKRİNİN MİMARI MISINIZ?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Bakan Varank’a, “Tarım alanlarının tahribiyle sanayi alanlarının gelişmesi arasında bir paralellik ve denge olması lazım. Buna en iyi örnek Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde köylülere yönelik bir şiddet uygulanıyor. Burada OSB yapılmak isteniyor. Köylüler burada direniyor. Dünya yapay zeka ile sanayi devrimi yaparken Türkiye, Suriye ve Afganlı göçmenlerle ilkel dönemin sanatı anlayışıyla ayakta kalmaya ucuz iş gücüyle ayakta kalmaya çalışıyor. Samanyolu uzay deyip diyorsunuz konuşmanızda. Türkiye halklarının yaşamını sağlayacak ve gıdaya ulaşım konusunda millet uzaya değil, gıdaya erişmek istiyor. Manipülasyon gücünüz yüksek acaba bu trol fikrinin mimarı mısınız sormadan edemeyeceğim” dedi.