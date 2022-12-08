Özgür Özel, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye geçen Çolak’a Erdoğan'ın sözünü hatırlattı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti’den AKP’ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çolak’ın “Turizm Bakanının nesini eleştiriyorsunuz, dürüst olun, dürüst olun” sözüne çarpıcı bir yanıt verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.
Genel Kurul'da İYİ Parti'den istifa ederek, AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çolak tartışması çıktı.
DÜRÜST OLUN SÖZLERİNE SERT YANIT
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çolak'ın “Muhalefet konuşmuş olmak için konuşuyor. Turizm Bakanının nesini eleştiriyorsunuz, dürüst olun, dürüst olun” dediğini anımsattı ve şunları söyledi:
- Bunu herhangi bir arkadaşımız yapsa bir şey demeyeceğim. Ama bu lafı söyleyen arkadaş ‘Dürüst olun' lafını nereden hatırlıyor, onda nasıl bir bilinç altı var. Şöyle bir şüphelendim baktım ve gördüm.
- Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar, bir milletvekili istifa etmiş. Bağımsız kalmış. Başka partiye de geçmemiş. ‘Üzüldünüz mü?', cevap aynen şöyle: ‘Niye üzüleyim, bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, o partide devam eder. Eğer dürüstse, milletvekilliğinden ayrılır.
“YAZIKLAR OLSUN”
- Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmedin'. Şimdi bize, muhalefete ‘Dürüst olun, dürüst olun' diyen arkadaş bilinç altında parti değiştiren milletvekiline ‘Sen o partinin bayrağı altında girdin, eğer dürüstsen milletvekilliğinden ayrıl' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık 2003 konuşmasını hediye ederim. Yazıklar olsun.
AKP’DEN YANIT GELDİ
Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise şöyle konuştu:
- Anayasa'nın bize verdiği imkanı kullanıyor milletvekilleri. Hatırlayın, siz daha önce ne yaptınız? İYİ Parti'ye milletvekillerini verdiniz. Giden arkadaşlarınız üzüldüler, itirazı yapmak için o şeyi sizin hiç yapmamış olmanız lazım.
- Siz kendiniz bunu yaptınız. Ayrıca anayasanın verdiği imkanı kullanmak, bir milletvekilinin hakkıdır. Sizden de istifa eden arkadaşlar var, bize geçti.
- Bizden de istifa edenler var, başka partiye geçti. Siz o insanlarla ortaklık yapıyorsunuz şu anda.
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