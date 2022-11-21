CHP'li Özgür Özel'den 'Erdoğan ve Sisi' görüşmesine sert tepki: 'Tükürdüğü suratı yalıyor'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Erdoğan burada, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile görüştü, gülümseyerek el sıkıştı.

Sisi'yi kastederek 'Asla görüşmem' diyen Erdoğan'ın iddia ettiğinin aksi yönde tavır sergilemesi de sert eleştirilere neden oldu.

"TÜKÜRDÜĞÜ SURATI YALIYOR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, canlı yayında söz konusu görüşmeye tepki gösterdi.

Özel, "Müthiş bir U dönüşü. Bütün tükürdüklerini yalıyor, tükürdüğü suratı yalıyor" dedi.

"BAE'ye o kadar ağır laflar söylüyorlardı. Sonra tükürdüklerini yaladılar" diyen Özel, "Komşularla sıfır sorun diye çıktıkları yolda, bütün dünyayla sırf sorun noktasındalar... Cephe kapatmak zorundalar, çünkü seçim yaklaşıyor. Bunlara para lazım" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Darbeci, hain diyordu, el ele göz göze geldi. Bir ülkede darbe oluyorsa darbecilere karşı ülkedeki seçilmişi savunmak yanlış bir iş değildir. Mısır'da Türkiye'nin darbeye karşı pozisyon açması doğruydu ama iki ülke arasında ebedi düşmanlık süremez demiştik. Mısır'la diplomatik ilişkiler sürmelidir dediğimiz de Erdoğan bize 'Darbecilerle el tutun' diyordu.

Komşularla sıfır sorun diye çıktıkları yolda dünyada sırf sorun noktasındalar. Ülkede para yok, gerçek anlamda müttefik olmamız gereken dünya Türkiye ile ilişkiyi kesti. BAE'ye laf söylüyorlardı, oradan gelecek 10 milyar dolar karşılığında tükürdüklerini yaladılar. Seçimi kaybetmemek uğruna tükürdüklerini yalıyor. Tükürdüğü suratı yalıyor, ittirdiği eli tutuyor.

TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRI

Birtakım algı operasyonları için bir takım açıklamalar devlet ciddiyetine yakışmıyor. Daha iki saat olmuş bomba patlayalı Cumhurbaşkanı 'Bendeki bilgiye göre kadın bir terörist' diyor. Düşünki sen teröristsin, beni fark ettiler dersin kaçar gidersin.

İki saat içinde daha yakalanmamış teröristin cinsiyetini söylemenin ne faydası var. Ya da Süleyman Soylu'nun bir hafta sonra kendi kendini yalanlayacağı açıklamaları yapmanın ne faydası var? Süleyman Soylu'nun durumu şu. 'Gündemde kalayım da nasıl kalırsam kalayım.'

BÜTÇE KOMİSYONU'NDAKİ TARTIŞMA

Kaç bakan geldi gitti. Vahit Kirişci geldi gitti, Mehmet Muş gitti geldi. Bu arkadaşlara o uslupla bir kelime söylese bizim gruptan birisi genel başkan açar telefonu 'Özgür yakışıyor mu?' der. Adam kapıdan giriyor elinde kırmızı bir dosya ile sırıtarak kapıdan giriyor. Tahrik etmeye gelmiş. Orada bir olay çıkaracak ve hem gündeme gelecek hem de görevden alınmasına engel olacak. '120 tane terörist kaldı Türkiye'de. Ayakkabı numaralarına kadar biliyorum' diyen adam Türkiye'nin gözbebeğinde bomba patlatılıyor daha ne olacak?

İstifa neden gerekiyor? İlk an yaptığı açıklamalar birbirleriyle çelişiyor. Kendisini pamuk ipliği tutuyor. Görevden alınacak ittifak içi dengelerden dolayı duruyor. Milletin meclisinde önüne gelene iftira. Soylu'nun oradaki hallerini görüp de bu adam niye hallendi diye düşünenlere söylüyorum. Bu adamın kendisini düşünmek ve hesap vereceği günlerin gelmesini engellemek dışında bir davranışı yoktur.

"İLK DAKİKADA SOYLU'DAN ŞUNU DUYDUM..."

Demokrasilerde ortada soru bırakılmaz. Tolga Şardan diye bir gazeteci var. 'Bu terörist Türkiye'ye girdi, takipteydi. Takipten kaybedildi, eylemi yaptığı an fark edildi' diyor. Bunun bir açıklanması lazım.

İlk dakikada Soylu'dan şunu duydum. 'Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz' dedi. Bu kadar emin, net. Ertesi gün ülkenin cumhurbaşkanı ABD'nin taziyesini kabul etti, sosyal medyadan paylaştı. Soylu'ya 'Evladım Süleyman sen çık dışarı' mı diyecek? Bu hale düşmüş bir bakan o koltukta nasıl oturur?

Ben devletin resmi açıklamalarına inanırım. Tatmin edici, şüpheye yer bırakmadan yapılır. PKK'nın yaptığıyla ilgili açıklamalar var. PKK'nın yaptığı bu eylemi kınıyoruz. IŞİD de yapsa kınıyoruz. Kınamayıp bundan bir santim ileride veya geride olacağımız bir terör eylemi yok.

PENÇE-KILIÇ HAREKÂTI

Mehmetçiğin ayağına taş değmesin. Bir uyarı yapmak gerekirse istihbarat konusunda çok dikkatli olmak lazım. Sınırın iki tarafında akraba siviller yaşıyor, bir yanlış istihbarat Türkiye'yi zor durumda bırakacak işler olabiliyor. Teröristleri vurup döndükten sonra CHP bundan memnuniyet duyar. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin.

'ERDOĞAN DA SOYLU'NUN AÇIKLAMASINA İNANMIYOR'

Birisi çıkacak 'Süleyman'ın söylediği her şeyi unutun doğrusu budur' dese biz buna itibar ederiz. Benim işim AKP'li isimlerin ne dediklerini takip etmek. Afrin'den geldi, Münbiç'ten geldi, 4 ay önce geldi bilgisi var. '1 yıldır bizim mahallede oturuyordu' diyen birisi var. 29 kişi sınır dışı edildi bilgisi var, bu bilgiler varsa niye önce sınır dışı edilmedi?

Ülkenin Cumhurbaşkanı 'Validen aldığım bilgiye göre' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Soylu'nun açıklamasına inanmıyor.

CEMİL ÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI

Bir iktidar uzadıkça yozlaşır. Mutlak iktidar mutlak yozlaşır. Demokrasi yönetilenin güçlü olması demektir. Merkel ve benzeri liderler var. Görev süreleri 1, 2 dönem. Dünyanın en pahalı arabalarını üretiyorlar. Bir de başka ülkeler var. Liderleri 20-30-40 yıl oturuyor. Bunların liderleri en pahalı arabalara biniyor. Halk fakir, liderler saraylarda oturuyor.

Cemil Çiçek içeriden çok esaslı bir eleştiri yapmış. Bülent Bey'in (Arınç) 15 Temmuz sonrası cadı avı olduğu sürede bir cenazeye katıldım. Cenaze sahibi o anda tutukluydu. Geldi elleri kelepçeli babasının tabutunu taşıyamaz haldeydi. Ben orada müdahale ettim. Kaçacak hali yok. Sonradan da suçsuzluğu ortaya çıktı. Sonra Bülent Bey Meclis'teki odama teşekkür etmeye geldi.

Bülent Bey'in de Cemil Çiçek'in de yaptığı uyarıların bana değil partisine faydası var. Bu güç zehirlenmesi, gitmeyiz, herkese terörist deriz...

KATAR'DA DÜNYA KUPASI

Olmadığımız dünya kupasının güvenliğini Türk polisimiz sağlıyor. Türk polisine özel güvenlik muamelesi yaptırıyorlar.

Eurovision sevincimiz vardı şimdi katılmayan bir ülke haline gelmiştir. Sertab Erener ile birinci olmuştuk. Dünya kupasında üçüncü olmuştuk şimdi katılamayan bir ülke haline geldik. Gururun kırılıyor yani.

'BAŞÖRTÜSÜ' TARTIŞMASI

Bütün yaz tam kadro sahadaydık. Genel başkanımızla birlikte 7 farklı ilde grup toplantısı yaptık. Kapalı toplantılarda sayın genel başkana sorulan soru 'Evet çok doğru söylüyorsunuz açız, yoksuluz, geleceğimizden kaygılıyız size oy vermek istiyoruz. Bir korkumuz var. CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse başörtüsü yakalanır diyorlar' diyorlardı.

Sayın genel başkan kapalı kapılar ardında verdiği güvenceyi tarih önünde kayıt düştü. Bu önemli bir iş. Ben AK Parti'nin yerinde olsam 'Bu önemli bir adımdır' derim. Erdoğan'ın verdiği refleks, 'Burası benim alanım' diyor. 'Ben gollük pası aldım, attım' diyor. Demokrasilerde bir metin geliyorsa metin görülür. Biz sandık güvenliği diye MHP'ye gitmek istedi, randevu vermedi. Yüzümüze bakmaya yüzü yok.

Ne olur bu işin sonu? Her gün anayasayı çiğneyen biriyle anayasayı değiştirmeyiz. Bu iş gelecek Meclis'in, anayasaya uyma taahhüt gerçekten inanan Meclis'in ve liderlerin işidir. Anayasalar her doğan için yapılır bu anayasa Erdoğan için yapılıyor.

AYRINTILAR GELECEK...