Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesine tepkiler çığ gibi

20 Kasım 2022 Pazar, 23:14

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken bugün Katar’da dikkat çeken bir görüşme yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

NEREDEN NEREYE

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Erdoğan'ın iddia ettiğinin aksi yönde tavır sergilemesi eleştirilere de neden olurken Sisi ile bir araya gelmesine muhalefetten tepki yağdı.

GÜLTEKİN UYSAL: AR DAMARI OLMUŞ KÂR DAMARI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ar damarı olmuş kâr damarı!” diye tepkisini dile getirirken, daha önceki şu tweet’ini yeniden paylaştı:

”Rabia işareti” bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye…”

Ar damarı olmuş kâr damarı! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 20, 2022

CHP'Lİ ÖZKAN, ÇAVUŞOĞLU’NUN O TWEET’İNİ HATIRLATTI: ŞİMDİ NE OLACAK?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz” şeklinde 2013 yılında attığı tweeti hatırlatarak, “Şimdi ne olacak darbe sevici Mevlüt?“ diye sordu.

Şimdi ne olacak darbe sevici Mevlüt? pic.twitter.com/7wNjH3d3vw — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 20, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler" dedi.

Anadolu'da güzel bir söz vardır:

"Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler." pic.twitter.com/2lmRFq2NnX — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 20, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Erdoğan 'katil ve firavun' dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan "katil ve firavun" dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu. pic.twitter.com/pRjf7XiVPl — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 20, 2022

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “2019 Yerel Seçimlerinde; “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Bugün Katar'da aşağıdaki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak?” dedi.

KATİL İLAN ETTİĞİ SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Tuncay Özkan açıklamalarının devamında, “Erdoğan ‘Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.’ diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?“ ifadelerini kullandı.

2019 Yerel Seçimlerinde;



“Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli.”



Bugün Katar’da aşağıdaki ???? fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş.



Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak? pic.twitter.com/hpk0Dz0PIF — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) November 20, 2022

İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Akp'li Cumhurbaşkanı, her zamanki gibi dün ne dediyse, bugün tam aksini yapıyor. Sözünün eri olmak, bu olsa gerek! Oradan oraya savrulan bir dış politikayla ülke yönetilmez. Neyse ki öğrenmelerine #AzKaldı. Allah, Sisi'yle Erdoğan'ın muhabbetlerini arttırsın" ifadelerini kullandı.

Akp'li Cumhurbaşkanı, her zamanki gibi dün ne dediyse, bugün tam aksini yapıyor.



Sözünün eri olmak, bu olsa gerek!



Oradan oraya savrulan bir dış politikayla ülke yönetilmez. Neyse ki öğrenmelerine #AzKaldı.



Allah, Sisi'yle Erdoğan'ın muhabbetlerini arttırsın. pic.twitter.com/ozlbozePPy — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) November 20, 2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Rabia işareti de tarih oldu. Önce "darbeci Sisi"ydi, şimdi "dostum Sisi" oldu. "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!" diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı. Nereden nereye..." dedi.

Rabia işareti de tarih oldu.



Önce "darbeci Sisi"ydi, şimdi "dostum Sisi" oldu. "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!" diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı.



Nereden nereye...



Tarih: 1 Temmuz 2016 pic.twitter.com/b7ns9O57Rq — Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 20, 2022

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Muhalefeti yıllarca meydanlarda rabia işareti eşliğinde Sisi’cilikle, darbecilikle suçladın. Şimdi hiçbir şey olamamış gibi zalim, katil, darbeci dediğin adamla kucaklaşıyorsun. Ya kaybettirdiklerin?" dedi.

Muhalefeti yıllarca meydanlarda rabia işareti eşliğinde Sisi’cilikle, darbecilikle suçladın. Şimdi hiçbir şey olamamış gibi zalim, katil, darbeci dediğin adamla kucaklaşıyorsun. Ya kaybettirdiklerin? pic.twitter.com/R7Ycfp9ISr — Murat Emir (@muratemirchp) November 20, 2022

“ZALİM, KATİL, DARBECİ…” DEMİŞTİ

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” demişti.

“SİSİ Mİ DİYECEĞİ BİNALİ YILDIRIM MI?” DE DEMİŞTİ

Erdoğan, 2019 yılında yerel seçimlerden önce halka seslenerek “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” diye sormuştu.