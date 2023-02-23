CHP’li Özgür Özel’den Soylu ve AFAD’a sert sözler: 100 bin çadırla afete yakalanmışlar

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 19:28

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:14

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde iktidar, muhalefet ayırmadan tüm belediye başkanları ile istişarede olduğunu belirterek, "Sahada sadece CHP'li belediyelerle çalışmıyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmıyor. Türkiye'nin böyle bir yaklaşıma değil; Kemal Bey'in dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiği yaklaşıma ihtiyacı var" diye konuştu.

"2 BUÇUK YIL ÇADIR ALMAMIŞLAR"

Deprem bölgelerinde en çok gelen taleplerden birinin çadır olduğunu kaydeden Özel, "Şu anda çadır üretenlerin hepsi, devlete çadır üretmekle meşgul. Çadır açığımız büyük. 'Bugün çadır niye yok' diye sorarsanız, 2018'den beri Süleyman Soylu'ya bağlı bir kurum olarak çalışan AFAD'ın gevşekliğinden. 2,5 yıl Kızılay'dan çadır almamışlar. Son raporlarında 100 binden az çadırları var. 100 bin çadırla bu afete yakalanmışlar. Parası ile çadır alacağız CHP'li belediyelere, çadır yok; çünkü AFAD'a çadır dikiyorlar" dedi.

Özel, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 1 Mart 2023'te savunmalarını istediğini anımsatarak, Ali Mahir Başarır'ın Hatay'da görevli olduğunu söyledi.

Özel, "Enkaz altından can kurtarmaya çalışan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

"YÜRÜTME GEREĞİNİ YAPMIYOR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un deprem araştırma komisyonu kurulması yönündeki açıklamasını hatırlatan Özel, "Biliyorsunuz ki bunu muhalefet hep istiyor, iktidar hep reddediyor. Deprem komisyonu 3'üncü kez kuruluyor. 5 Ekim 2021'de sonuncusunun raporu görüşüldü. Tuğla gibi raporlar Meclis tarafından çıkartılıyor, tüm kamu kurumlarına yollanıyor. Bu komisyonlara bilim adamları, iktidar, muhalefet, konunun uzmanı milletvekilleri katkı sağlıyor, olması gerekenleri yazıyor. Ama yürütme bunun gereğini yapmıyor" dedi.