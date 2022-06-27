CHP'li Özgür Özel'den Soylu'ya tazminat davası yanıtı: 'Hakettiğinden bir kelime eksik söylersek...'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kendisine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özel paylaşımında, "Hakettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;
"Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 Milyon TL’lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hakettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım!"
Milletvekillerine "şerefsiz", Genel Başkanımıza "yalancı" diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben "yalancı" ve "sahtekar" dediğim için 1 Milyon TL’lik tazminat davası açmış.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 27, 2022
Bizleri susturacağını zannediyor.
Hakettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım!
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, dün yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
Kızılca, Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etmişti.
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