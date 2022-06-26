İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

26 Haziran 2022 Pazar, 11:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Kızılca, Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.