Süleyman Soylu: Yalanlarla mücadele ediyoruz, hakikaten insan yoruluyor ya

26 Haziran 2022 Pazar, 23:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsis edilmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye olarak son 4 yılda insani yardım konusunda dünyada ilk sırada yer alma gururunu yaşadıklarını söyledi.

Soylu şöyle konuştu:

Şimdi İdlib'de briket evlerden 100 bini bu yıl sonu tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir iradeyle uluslararası insani yardım fonlarıyla birlikte Cerablus, El Bab, Azez, geçen hafta gittiğim Tel Abyad, Rasulayn... Buralarda tam 240 bin ev 13 projeyle donatılarıyla hastaneleriyle okullarıyla beraber ortaya çıkaracağız. Buna ekstra AFAD'a toplam 7 bin ev yapacak müracaat geldi. Dediler ki 'biz biner tane katkı koymak istiyoruz, yerimizi gösterin hemen başlayacağız.'





İnşallah 10-15 gün sonra Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimiz, 60, 80 ve 100 metrekare olmak üzere çocuk sayılarına göre, Türkiye'den Suriye'nin güvenli bölgelerine dönmeyi kabul ettikleri andan itibaren bu evlerde yaşayacaklar. Yani hem kendi memleketlerinde olacaklar, hem güvenli bölgelerde olacaklar.

GERİ GÖNDERİLEN KAÇAK GÖÇMENLER

Ülkeye kaçak göçmenlerin gelmemesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ancak Suriyeli sığınmacıların kaçak göçmenlerle karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Soylu, Suriyelilerden 510 bininin güvenli bölgelere döndüğünü söyledi.

Yakaladıkları kaçak göçmenlere de insani şekilde davrandıklarını, ülkeleriyle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde memleketlerine gönderdiklerini anlatan Soylu, "126 bin bin kaçak göçmen yakaladık yılbaşından bugüne kadar. Çalışıyoruz. İngiltere de Ruanda'ya gönderecekti, gönderemedi. Bir tane gönderemedi. Biz kaç kişiyi gönderdik? 44 bin 933 kişiyi kendi memleketlerine sadece yılbaşından bugüne kadar gönderdik. Yakaladığımız kaçak göçmen, her biri bir operasyondur. Öyle kolay işler de değildir" dedi.

MARMARİS'TEKİ YANGIN

Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınının yoğun ve koordineli bir çalışma sonucu söndürüldüğünü, yangına tam zamanında müdahale edildiğini iddia etti.

Yangınları söndürmekle uğraşırken bir yandan da yalanlarla mücadele ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

Şunu anlamakta zorlanıyorum. Ya bir belediye başkan yardımcısı gece yangın söndürme aracının ne olup ne olmadığını nereden bilebilir? Ben nereden bilebilirim? Ama herkes her şey hakkında fikir ortaya koymaya çalışıyor. Adam kırk yıldır ormancı, ben ormanın nasıl söndürüleceğini ona öğretebilecek kabiliyette değilim ki. Onun mesleği bu.





Ama o kadar büyük bir yalanla karşı karşıyayız ki. Zihnimizin bir tarafında orman yangınıyla mücadele etmek, bir tarafında da bu yalanlarla mücadele etmek. Yorulduğumuzu söylemek istiyorum. Hakikaten insan yoruluyor ya. Ve bütün bunlar doğru davranışlar değil... Zannediyorlar ki siyaset bu. Siyaset bu değil. Siyasetin asaletinde bu yoktur. Her şeyle mücadele edebilirsin. Beni beğenmeyebilirsin. Ama deprem, sel, orman yangını veya ülkemize yönelen toplu bir düşmanlıkla ilgili olacağımız yer tek saftır. Omuz omuza olacağız. Ve bu mücadeleyi gerçekleştirmeye çalışacağız. Aksi takdirde oradan siyaset üretmeye çalışırsan bu hakikaten siyasetin niteliğini ortadan kaldırır."

ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ

Konuşmasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına da tepki gösteren Soylu, sözlerine şöyle devam etti: