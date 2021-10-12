CHP'li Özkan'dan Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video

12 Ekim 2021 Salı, 15:12

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte dolar yeniden yükselişe geçmişti.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Dolar/TL, yeniden 8,96'nın üzerini görürken euro/TL ise 10,37'yi aşmıştı.

ERDOĞAN KONUŞTUKTAN SONRA ARTTI

Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilgili sözleri sonrasında ise dolar, uluslararası piyasada 9.0152 seviyesine geldi. Euro/TL ise 10,4211 seviyelerinde işlem gördü.

CHP'Lİ ÖZKAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Özkan Dolar'ın ani yükselişine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özkan, "Her ay birbirinden kötü 9 TL" diyerek Erdoğan, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun ekonomi yorumlarını paylaştı.