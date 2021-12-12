CHP'li Özkoç, Diyanet'in 'T.C.' kararına tepki gösterdi: 'Neden T.C.'den rahatsızsınız? T.C.'nin yerine ne getirmek istiyorsunuz?'

12 Aralık 2021 Pazar, 17:07

CHP'li Engin Özkoç, "Şu anda getirmeniz gereken rakam 5 bin TL'dir" dedi ve asgari ücretten vergilerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletin size artık şaşıracak hali kalmadı. Siz asgari ücreti zaten 180 dolar aşağıya çektiniz. Şu anda getirmeniz gereken rakam 5 bin TL'dir. Gerçi 5 bin TL verseniz dahi vatandaşı geçinemeyecek duruma getirdiniz" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara girişinde durdurulan 90 üniversite öğrencisinin "Yurtlarda kalacak yerimiz yok" dediği için darbedilip gözaltına alındığını ifade ederek, "İçişleri Bakanı'nın uyuşturucu baronlarını kolladığı açık, mafyayı kolladığı açık. İçişleri Bakanı'nın El Kaide militanlarını kolladığı ve onlara yurttaşlık verdiği açık. Cezaevlerindeki katilleri, mafyaları dışarı çıkarttığı açık. İçişleri Bakanı'nın onlara gücü yetmiyor ya da bilerek onları kolluyor, ama İçişleri Bakanı'nın bir düşmanı var; üniversitelerde okuyan gençlerimiz" diye konuştu.Hukukçu milletvekillerini görevlendirdiklerini bildiren Özkoç, gözaltındaki gençlerin hemen serbest bırakılmasını istedi.

"STOKÇULUĞU HORTLATAN SİZLERSİNİZ"

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır" dediğini hatırlatan Özkoç, "Bir siyasi parti seni genel başkan yapıyorsa, sen genel başkan olduktan sonra milletin huzuruna çıkıp da bu AKP'ye dünya laf söylüyor, kendi seçmenlerine 'Ben buradayım, bana güvenin' diyorsan, ondan sonra da bir bakanlık uğruna kendi seçmenini ve partini satıyorsan işte tam ahlaksızlık budur. Ahlaksız bir siyasetçinin söylediğine kimse güvenmez. Ahlaksızlık, yol arkadaşlarını satmaktır, partini satmaktır. Vatandaştan Türk lirası olarak vergileri toplayıp beşli çeteye ve yandaşlara dolarla ihale vermek, ahlaksızlığın dik alasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, girdi fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Her şeye zam geliyor, suçlu marketçi. Suçlu marketçi değil, AKP iktidarıdır. Sen kimsin de millete 'ahlaksız' diyorsun?" görüşünü paylaştı.

"NEDEN TC'DEN RAHATSIZSINIZ?"

Bir gazetede "Camilerde, bundan sonra tabelalarda TC olmayacak, Cumhurbaşkanlığı forsu olacak" haberinin yayımladığını aktaran Özkoç, "Neden TC'den rahatsızsınız? TC'nin yerine ne getirmek istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha yüksek bir yerde mi? Cumhurbaşkanı başka bir ülkenin cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı değil mi?" sorularını yöneltti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişteki bir konuşmasında, "TC ile uğraşanların hepsinden hesap soracağım. O tabelaların hepsine TC'nin tekrar mührünü vuracağım" dediğini belirten Özkoç "Ortağınızın yaptığı bu TC'ye düşmanlığa karşı söyleyecek bir sözünüz var mı? Bunu lütfen açıklayın" sözlerini sarf etti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, asgari ücrete ilişkin tartışmalara da değinerek, asgari ücretten verginin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Engin Özkoç, ancak 5 bin liranın üzerindeki asgari ücretin telafi olacağını dile getirerek, "Siz asgari ücreti zaten 180 dolar aşağıya çektiniz. Şu anda getirmeniz gereken rakam 5 bin TL'dir. Gerçi 5 bin TL verseniz dahi vatandaşı geçinemeyecek duruma getirdiniz" ifadesini kullandı.