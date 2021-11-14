CHP'li Özkoç'tan erken seçim çağrısı: "Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu"

14 Kasım 2021 Pazar, 13:56

Ayçiçek yağı fiyatları her geçen gün artış göstermeye devam ediyor.

Bu fiyatlar da yurttaşların cebini yakmaya devam ederken CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından ayçiçek yağı fiyatlarını paylaşarak seçim çağrısı yaptı.

"DERHAL SEÇİM"

"Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu" diyen CHP'li Özkoç'un paylaşımı şu şekilde:

"Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu. Millet bıktı! Derhal seçim! Hemen seçim!"