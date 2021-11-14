CHP'li Özkoç'tan erken seçim çağrısı: "Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından 5 litre ayçiçek yağının 102 TL olduğunu belirterek erken seçim çağrısı yaptı.
Ayçiçek yağı fiyatları her geçen gün artış göstermeye devam ediyor.
Bu fiyatlar da yurttaşların cebini yakmaya devam ederken CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından ayçiçek yağı fiyatlarını paylaşarak seçim çağrısı yaptı.
"DERHAL SEÇİM"
"Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu" diyen CHP'li Özkoç'un paylaşımı şu şekilde:
"Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu. Millet bıktı! Derhal seçim! Hemen seçim!"
5 LT ayçiçek yağı 102 TL...— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 14, 2021
Hayaldi AKP iktidarında gerçek oldu.
MİLLET BIKTI!
D E R H A L S E Ç İ M !
H E M E N S E Ç İ M ! pic.twitter.com/V5EiPtHvd6
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