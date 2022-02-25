CHP'li Faik Öztrak: Rusya saldırısının diplomasiyle sonlandırılmasından yanayız

25 Şubat 2022 Cuma, 17:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta sivillerin çaresiz olduğunu belirtti.

Avrupa'nın ortasında insanların öldüğünü söyleyen Öztrak, "Ukrayna'da aileler, siviller çaresiz, gözleri yaşlı bekliyor. Büyük bir insani krizin başlangıcındayız. Bu krizin ana aktörleri Karadeniz'i paylaştığımız komşularımız. En önemli ekonomik ve ticari ortaklarımız arasındalar. Bölgemizde istikrar ve barış büyük tehdit altında. En önemlisi de bu saldırı, dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip NATO ittifakına dahil ülkelerin sınırlarında gerçekleşiyor. Hiç şüphesiz, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel savaş riskinin zirve yaptığı en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz" dedi.

"MECLİS, GRUBUMUZUN ÇABAYLARIYLA AÇIK TUTULDU"

Faik Öztrak, yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi Genel Başkanları ile telefonda durum değerlendirmesi yaptığını söyleyerek, "Grup Başkan Vekillerimize konuya Meclis'in el koyması için girişimde bulunmaları talimatını verdi. Meclis, grubumuzun çabalarıyla açık tutuldu. Ama hükümet TBMM'yi bilgilendirmek için hiç kimseyi yollamadı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın yönetildiği Gazi Meclisi'miz devre dışı bırakıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Genel Başkanı'mız ise Denizli'deki programını kesti, hızla Ankara’ya döndü" diye konuştu.

"HÜKÜMETE 'BU AYIBA DERHAL SON VERİN' DİYORUZ"

Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça, savaş bir cinayettir' sözünden hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

Rusya'nın saldırısının, caydırıcı güç üzerine inşa edilecek diplomasiyle sonlandırılmasından yanayız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınması gereğinin altını bir kere daha özenle çiziyoruz. Bugün ne yazık ki; 80 yaşındaki emekli amiraller, 'Montrö Sözleşmesinin tüm maddelerine sahip çıkılsın' dediler diye halen mahkeme kapılarında süründürülüyorlar. Hükümete 'Bu ayıba derhal son verin' diyoruz. Türkiye'nin Boğazlar hukukunu bugüne kadar uyguladığı gibi itidal içinde uygulaması gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz. Montrö'nün anahtarının ve sözleşmeyi yorumlama yetkisinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'de olduğunun tartışılamayacağını ifade ediyoruz.

Öztrak ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA liderlerinin pazartesi günü bir araya geleceğini hatırlatarak, "6 Genel Başkan'ın atacağı ortak imza, ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Memleketimizin üstündeki karanlık bulutlar dağılmaya başlayacak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının güneşi, ufukta parlayacaktır. Biz hazırız, milletimiz hazır" ifadelerini kullandı.

