CHP'li Faik Öztrak iktidara seslendi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, Rusya’nın Ukrayna müdahalesine ilişkin, “Dünyanın ikinci büyük nükleer gücü, bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini dünyanın gözleri önünde hedef alıyor. Ukrayna’da aileler, siviller çaresiz. Büyük bir insani krizin başlangıcındayız. Hiç şüphesiz, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel savaş riskinin zirve yaptığı en sıkıntılı dönemlerden birini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta sivillerin çaresiz olduğunu belirtti.
‘MONTRÖ TARTIŞILAMAZ’
CHP’nin atılmasını beklediği adımları sıralayan Öztrak, şunları kaydetti:
“Bugün, ne yazık ki, 80 yaşındaki emekli amiraller, ‘Montrö Sözleşmesi'nin tüm maddelerine sahip çıkılsın’ dediler diye mahkeme kapılarında süründürülüyor. Hükümete bu ayıba derhal son verin diyoruz. Montrö’nün anahtarının ve sözleşmeyi yorumlama yetkisinin, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye’de olduğunun tartışılamayacağını ifade ediyoruz. 'Şahsım Hükümeti’nin Montrö’nün delinmesine yol açacak 'Talan İstanbul Projesi’nden vazgeçtiğini derhal kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Rusya-Ukrayna çatışmasındaki tutumların esaslarının TBMM’de istişareyle belirlenmesini istiyoruz. Ukrayna’da bulunan 20 bine yakın vatandaşımızın tahliyesi için gereken adımların atılmasını, iş insanlarımızın uğradığı ve uğrayacağı zararlara karşı tedbir geliştirilmesini bekliyoruz.”
‘DÖNÜM NOKTASI’
28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yapılacağını anımsatan Öztrak, “Altı genel başkanın atacağı ortak imza, ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Memleketimizin üstündeki karanlık bulutlar dağılmaya başlayacak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının güneşi ufukta parlayacaktır” diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet
‘MİLLETİMİZ DE ONLARI UNUTACAK’
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun S-400’lerin alınmasıyla ilgili eleştirilere tepki göstermesine ilişkin soruyu yanıtlayan Öztrak, “Genel başkanımız ‘S-400’leri aldıysanız aktive edin’ diyor. Bir türlü aktive edemediler ve dünyanın en büyük hurdalığı bizim oldu. AKP Grup Başkanvekili bu hesabı sorabiliyorsa Saray'a sorsun. Ama sormadan önce Saray'ın küçük ortağı Bahçeli‘den matematik dersi alsın” karşılığını verdi. Öztrak, Ukrayna’dan beş bin Türk vatandaşının tahliye edildiğine ilişkin açıklamalara da değinerek, “Bir beş bin sayısı duyuyoruz. Dışişleri’ne sorduk ama net bir cevap alamadık. Biz dedikten sonra onların aklına vatandaşlarımız geldi. Bunlar milleti unuttu, milletimiz de bunları sandıkta unutacak” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Montrö'den taviz verilmemeli”
- Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö çıkışı
- Cem Gürdeniz: ‘Montrö Türkiye için bir can simididir’
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Fintekte hedef yurtdışı
- Kiev kuşatma altında
- AKP'den 'Nükleer' için gece yarısı teklif sundu
- Ukraynalılar Türkiye’nin dört bir yanında ayakta
- Kiev’in ‘Montrö’ çıkışını uzmanlar yorumladı
- ‘O dönemde de kandırılmadım’
- Yurttaşa bir İBAN'da Diyanet'ten
- Danıştay savcısı, ‘hukuka uygun değil’ dedi
- Hekimler kaçıyor
- CHP'li Faik Öztrak iktidara seslendi