CHP'li Faik Öztrak iktidara seslendi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta sivillerin çaresiz olduğunu belirtti.

‘MONTRÖ TARTIŞILAMAZ’

CHP’nin atılmasını beklediği adımları sıralayan Öztrak, şunları kaydetti:

“Bugün, ne yazık ki, 80 yaşındaki emekli amiraller, ‘Montrö Sözleşmesi'nin tüm maddelerine sahip çıkılsın’ dediler diye mahkeme kapılarında süründürülüyor. Hükümete bu ayıba derhal son verin diyoruz. Montrö’nün anahtarının ve sözleşmeyi yorumlama yetkisinin, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye’de olduğunun tartışılamayacağını ifade ediyoruz. 'Şahsım Hükümeti’nin Montrö’nün delinmesine yol açacak 'Talan İstanbul Projesi’nden vazgeçtiğini derhal kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Rusya-Ukrayna çatışmasındaki tutumların esaslarının TBMM’de istişareyle belirlenmesini istiyoruz. Ukrayna’da bulunan 20 bine yakın vatandaşımızın tahliyesi için gereken adımların atılmasını, iş insanlarımızın uğradığı ve uğrayacağı zararlara karşı tedbir geliştirilmesini bekliyoruz.”

‘DÖNÜM NOKTASI’

28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması yapılacağını anımsatan Öztrak, “Altı genel başkanın atacağı ortak imza, ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Memleketimizin üstündeki karanlık bulutlar dağılmaya başlayacak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının güneşi ufukta parlayacaktır” diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet

‘MİLLETİMİZ DE ONLARI UNUTACAK’

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun S-400’lerin alınmasıyla ilgili eleştirilere tepki göstermesine ilişkin soruyu yanıtlayan Öztrak, “Genel başkanımız ‘S-400’leri aldıysanız aktive edin’ diyor. Bir türlü aktive edemediler ve dünyanın en büyük hurdalığı bizim oldu. AKP Grup Başkanvekili bu hesabı sorabiliyorsa Saray'a sorsun. Ama sormadan önce Saray'ın küçük ortağı Bahçeli‘den matematik dersi alsın” karşılığını verdi. Öztrak, Ukrayna’dan beş bin Türk vatandaşının tahliye edildiğine ilişkin açıklamalara da değinerek, “Bir beş bin sayısı duyuyoruz. Dışişleri’ne sorduk ama net bir cevap alamadık. Biz dedikten sonra onların aklına vatandaşlarımız geldi. Bunlar milleti unuttu, milletimiz de bunları sandıkta unutacak” ifadelerini kullandı.