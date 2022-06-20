CHP'li Öztrak'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: 'Trollerin yazdıkları üzerinden siyaset yapmayız'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Milletimiz hep bir ağızdan, 'Geliyor gelmekte olan' diye haykırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, milletin masasının etrafında bir araya gelen 6 parti, gümbür gümbür iktidara geliyor. Milletin derdine derman olmak için; pahalılığı, yoksulluğu bitirmek için geliyor. Adalet, özgürlük ve demokrasinin teminatı, millet iradesinin tecelligahı gazi Meclisimizi, milletin geleceğinde yeniden söz sahibi yapmak için geliyor. Biz milletimizle bir olmaya, beraber olmaya, mücadeleyi çığ gibi büyüterek 84 milyona umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra ekonomiye değinen Öztrak, ülkede millete oturacak ev bırakmadıklarını belirterek, "Şu anda milletimiz çok ciddi bir konut kriziyle boğuşuyor. Milletimiz bırakın ev sahibi olmayı, artık evinin kirasını ödeyemiyor. Son bir yılda kiralar; İstanbul'da yüzde 140, Ankara'da yüzde 134, Mersin'de yüzde 146, Antalya'da yüzde 329 zam gördü. Kiracılar perişan. Ev sahipleri ile kiracıları birbirlerine düşman ettiler. Sonra gelsin pansuman, gelsin aspirin tedavisi. Kiralara geçici narh koydular. Bu da elbette çare olmadı. Ama iş Suriyelilere İdlib'de 1 milyon ev yapmaya gelince seferber oluyorlar" diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ucuza meyve- sebze yemenin artık hayal olduğunu dile getiren Öztrak, "Çok ciddi bir gıda ve açlık kriziyle karşı karşıyayız. Genel Başkanımızın İzmir'de çiftçilerimizle beraber olduğu toplantıda, kadın çiftçilerin feryatları yürekleri dağladı. Millet inim inim inliyor. Ekmek zamlarından bunalan vatandaşlarımız, ucuz bayat ekmek alabilmek için fırınların önünde kuyruklar oluşturuyor. Memlekette kiracılar ev sahiplerini vuruyor" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİNİ ÇOK DAHA FAZLA DESTEKLEYECEĞİZ"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, "CHP'li Tanrıkulu'nun, kendini Dışişleri Bakanı ilan edip silahlı insansız hava aracı üretimini durdurduğunu yazan bir paylaşımı alıntılamasına tepki yağdı" iddiasında bulunup konuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim ki ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin."

NE OLMUŞTU: 6’lı masayı alaya alan paylaşımlar yapan bir parodi hesabın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu adına yaptığı ‘SİHA’ paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ciddiye alınmıştı. Soylu da bunun üzerine ismini anmadan Tanrıkulu’yu hedef alarak “Adamın birisi çıkmış Dışişleri Bakanı olursam SİHA’ların üretimine son vereceğim diyor. Bu millet seni Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri’nin lağımcısı bile yapmaz” ifadelerini kullanmıştı.