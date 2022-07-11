CHP'li Şahin: Otogarlarda bayram sevinci kalmadı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:54

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ulaşıma gelen zamlar nedeniyle bayram öncesi memleketine gitmek isteyen yurttaşların şikayetlerini dile getirdi.



Konuyu Meclis gündemine de taşıyarak akaryakıttaki KDV’yi %1’e indirmeyi istediğini belirten Suzan Şahin, “Uçak biletlerine bir taban fiyat gelmesi gerekiyor. Uçak şirketleri büyük şirketler, talebe göre fiyatlarını düşürebiliyorlar. Otobüs firmaları aynı fiyat düzenlemelerini yapamadığından ve akaryakıta sürekli zam üstüne zam geldiğinden rekabet edemiyor. Ayrıca mazotta KDV indirimi yapılması gerek. Bu durum hem otobüs firma ve çalışanlarını hem de fahiş fiyatlar yüzünden seyahat edemeyen vatandaşları mağdur ediyor. Otogarlarda bayram neşesi kalmadı” dedi.

Suzan Şahin, otobüs firmalarının kendi masraflarını çıkaramamaktan şikayet ederken vatandaşların ise yalnız artan bilet fiyatları değil genel hayat pahalılığından dertli olduğunu söyledi.

Otobüs terminalleri yaklaşan bayram dolayısıyla bu yıl yolcu sayısı beklenenin altında olduğu otogarlarda sakinlik olduğu gözlendiğini belirten Şahin, “Son 1 yılda benzine gelen % 240, motorine ise % 286 zam yapıldı. Köprü-otoyol geçiş ücretleri ile özelleştirilmiş otogarlardaki fahiş çıkış ücretleri, personel maliyeti ve vergiler de eklenince otobüs firmalarının gelirleri, giderlerini karşılayamaz hale geldi. Yakıta senede en az 100 defa geliyor ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı senede sadece 3 defa yeni ücret tarifesi veriyor. Otobüs firmaları iflasın eşiğinde, kontak kapatmak üzere. Vatandaş ise cenazesine bayrama gidecek yol parasını bulamıyor. En ucuz bile 35-400 lira. 4 kişilik aile memleketine gidip gelse en az 2500-3000 lira masrafı oluyor. Asgari ücret alan biri nasıl bilet alacak da bayram ziyaretine, tatile gidecek. Bu utanç AKP’nin eseridir” dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YOLCULUK YAPMIYORLAR"

Otogar esnafı ve meslek odaları ile görüşmeler yaptığını söyleyerek açıklamalarda bulunan CHP’li Şahin, ”Yetkililer yakıt fiyatlarından dolayı vatandaşların zorunlu olmadıkça yolculuk yapmadığını ve bununda sefer sayılarını ciddi şekilde düşürdüğünü söylüyor. Son zamanlarda yakıta yapılan art arda zamların bilet fiyatlarını yükselttiğini belirten ulaşım sektörü çalışanları, zamların devam etmesi halinde artık kontak kapatma durumuna geleceklerini belirtiyor” ifadelerini kullandı.

"FİYAT DÜŞERSE BİZ DE HEMEN GERİ ÇEKERİZ"

Yurttaşlar kadar otobüs firmalarının da gelen zamlardan rahatsız olduğunu belirten Şahin, artan mazot fiyatlarına ve yol ve köprü ücretlerine dikkat çekerek, “Otogarlarda her otobüs zararına sefer yapıyor. Yolcu yok. Yolcunun bilete verecek parası yok. Herkes mağdur. AKP tarafından çaresizliğe itilmiş durumda. Düşünün ki 1 litre mazot 30 liraya dayandı. Düşününki buradan bir araba gidiş geliş 1000 litre mazot yakıyor. Sadece yakıt değil bunun şoför ücreti, sigortası, yolda giriş çıkışlar, HGS ve otoban masrafları da var. Tek bir sefer 30-35 bin TL’yi buluyor. Firmalar mazot fiyatı düşerse biz de hemen fiyatları geri çekeriz diyor. Bizim masraflarımız çıkmıyor, yolcu bulamıyoruz diyor. AKP hükümeti mağdur bıraktığı bu sese kulak vermeli ve derhal yakıtın, HGS’nin, yol ücretinin düşürmesi gerekmektedir. Yakıtta KDV %1’e düşürülmeli otobanlarda fiyat düzenlemesinin önünü açan kanunu düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.



