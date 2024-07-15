Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a tepki: Senin adayın Erdoğan'ı destekledi, daha ne konuşuyorsun?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:25

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, 2023 Cumhurbaşkanlığı aday süreci ve sonrasına ilişkin yaptığı değerlendirme Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tepkisini çekti.

Muharrem İnce’nin aday ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ, “Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, “Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar” diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullanmıştı.

İnce, bu sözlerin ardından Özdağ'a tepki gösterdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ATA İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Sinan Oğan üzerinden Ümit Özdağ'a yüklenen İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamasında Özdağ'a şöyle seslendi:

“Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın “milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun? Beni konuşmayı bırak, kendine dön bir bak.”