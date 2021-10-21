Şevkin: "Anlaşılan o ki; iktidar TOGG’un seri üretimini de ihracını da göremeyecek”

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:54

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin ilk 'yerli' otomobili olacak TOGG'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TOGG’un 2022 yılı sonunda seri üretime geçileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Şevkin, projenin henüz fabrika inşaatının bitmediğini, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun ise TOGG’un 2024-2025 yılında dünyaya satılacağı yönünde açıklamalar yaptığını belirterek, “Süre uzadıkça uzuyor. Anlaşılan o ki; iktidar TOGG’un seri üretimini de ihracını da göremeyecek” dedi.

"KAVRAM KARMAŞASI YARATILIYOR"

Türkiye İhracatçı Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısında söz alan Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de tam anlamıyla bir kavram karmaşası yaratıldığını söyledi. Ekonominin her katmanında ‘yeni’ diye tabir edilen oluşumların ömrü birkaç yılla sınırlı kaldığına işaret eden Şevkin, 2018 yılında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde TİM nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu’na ne olduğunu sorguladı.

"İHRACATI GELİŞTİRMEK İSİMLERİ DEĞİŞTİRMEKLE OLMAZ"

Şevkin, “Tanıtım Grubu bu yeni teklifle ve kurulan İhracatı Geliştirme AŞ ile birlikte tasfiye edilmiş oluyor. İhracatı geliştirmek isimleri değiştirmekle olmaz, nitekim de olmuyor arkadaşlar! İhracatçılar; fikir projelerinden, düşüncelerden ve isim değişikliklerinden öte doğru model ve sistem üzerine kurulmuş, değişen dünya düzeninde uluslararası normlara göre, uygulanabilir düzenlemeler bekliyor” diye konuştu.

"TÜRKİYE TANITIM GRUBU 2 YIL BOYUNCA NE YAPTI?"

“2 yıl boyunca ne yaptı bu Türkiye Tanıtım Grubu?” diyerek sözlerini sürdüren Şevkin, iktidara “İhracatın artışına yönelik ne gibi çalışmalar içerisinde bulundu? Mesela Türkiye’yi hangi ürün gruplarında dışa bağımlı olmaktan kurtardı? Ya da hangi yeni ürün veya ürünlerin ihracına olanak sağladı? Son 2 yılda ihracatı ne kadar arttırdı? Türkiye’yi yurtdışında hangi faaliyetlerle tanıttı?” sorularını yöneltti.

İHRACATÇILARIN TALEPLERİ

İhracatçıların taleplerini de sıralayan Şevkin şunları kaydetti:

“İş dünyası kullanılan Exim kredilerinin arada hiçbir özel banka olmadan direkt kullandırılmasını ve yüksek faiz uygulanmamasını bekliyor. İhracat desteklerinin de arttırılmasını isteyen iş insanları serbest bölgeler için getirilen vergi kolaylığının dışında ihracatçılara yönelik ilave kolaylıklar getirilmesini de diliyor. Üretici ihracatçıların serbest bölgeler konusunda özendirilmesi ihracatı olumlu yönde etkileyen unsurlar arasında yer alacaktır.”

Otomotiv sanayinde teknoloji faktörünün, rekabet düzeyini önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, otomotiv sanayinde teknolojik gelişmelerin takip edilmesi için AR-GE harcamaları arttırılması ve üniversite-sanayi işbirliği olanakları geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"İKTİDAR TOGG’UN SERİ ÜRETİMİNİ DE İHRACINI DA GÖREMEYECEK…"

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı, 18 Temmuz 2020'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle fabrika inşaatı başlatılan ve Türkiye’nin otomobili olarak lanse edilen TOGG’da işlerin yolunda gitmediğini örneklerle anlatan Şevkin şöyle konuştu:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın son açıklamasına göre 2022 yılı sonunda seri üretime geçilecek; ancak henüz fabrika inşaatının bitmediğini anımsatmakta fayda görüyorum. Hemen akabinde Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun açıklamasına bakıyoruz. Diyor ki: ‘Otomobillerimizi hem vatandaşımız kullanacak hem de inşallah 2024-2025 yılında da dünyaya satacağız’. Süre uzadıkça uzuyor. Anlaşılan o ki; iktidar TOGG’un seri üretimini de ihracını da göremeyecek…”



