CHP'li Şevkin'den Bakan Koca'ya soru önergesi: 1 milyon euroluk 'Türk Sağlık Fuarı' fiyaskosu!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:35

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen ve Türk sağlık sektörünün temsilcilerinin katıldığı ‘Türk Sağlık Turizmi Fuarı’nın çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirdiğini aktardı. Dr. Şevkin, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sektör temsilcilerinin fuara vaat edilen sayıda ziyaretçinin gelmemesi nedeniyle adeta isyan ettiğini kaydeden Dr. Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi sundu.

800 CİVARINDA KİŞİ KATILDI

Fuarda Türkiye’nin kasasından yaklaşık 1 Milyon Euro’nun adeta çöpe atıldığı, Türk ve Hollanda medyasını harekete dahi geçirmediğini öne süren Dr. Şevkin, Hollanda Lahey Büyükelçiliği Basın Müşavirliği tarafından medyaya gönderilen bir bildiride, fuar ziyaretçisi kategorisinde ana hedef kitlenin Hollanda’da yaşayan 500 bin kişinin üzerindeki Türk kökenli nüfus olduğunun belirtildiğini ancak iki günlük fuara toplamda 800 civarında ziyaretçinin katıldığının anlaşıldığını vurguladı.

"DEVLETİN SUNDUĞU İMKANLAR BİR ANLAMDA ÇÖPE ATILDI"

Bir otel salonunun fuar alanı olarak seçilmesi başta olmak üzere, giriş belgelerinde Türkiye’ye ait fuar olduğuna dair bir ibare bulunmaması, 56 Türk firmasının katıldığı, 20-21 Mayıs 2022 günlerinde (2 gün) düzenlenen fuar süresince toplamda 700-800 kişinin fuarı ziyaret etmesinin Türkiye açısından son derece olumsuz bir durum oluşturduğunu dile getiren Dr. Şevkin, “Fuarın katılımcı firmaları hayal kırıklığı içinde Türkiye’ye dönmüş, firma yöneticileri; hem kendilerinin hem de devletin sunduğu maddi katkının bir anlamda çöpe atıldığını vurgulamış, haklı olarak fuara katılımcı çekilememesinin nedenlerini sorgulamıştır” dedi.

BAKAN KOCA'YA SORULAR

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle meclise sunduğu önergede şu sorulara yanıt arıyor:

1- Dünyanın en iyi sağlık sistemini uyguladığı bilinen Hollanda’da Türkiye’nin sağlıkla ilgili fuar düzenlemesinin amacı nedir?

2- 20-21 Mayıs 2022 günleri arasında düzenlenen fuar sonunda Türkiye ve Türk sağlık sektörü adına ne gibi kazanımlar elde edilmiştir?

3- Fuar organizasyonuna tam olarak ne kadar para harcanmıştır?

4- Organizasyona katılan firmalar ve kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

5- Hollanda’da gerçekleşmesine rağmen fuar organizasyonuna Hollandalılar neden ilgi göstermemiştir?

6- Fuarda Türk vatandaşlarımız dışında yabancı ülkelerden katılımcı olmuş mudur?