CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a rakamlarla yanıt: 'Sorumlusu iktidar'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

İktidarın sadece son dokuz ayda belediyelerin kullandığı elektriğe yaptığı zammın yüzde 200’ü bulduğunu belirten Torun, “Ancak buna rağmen 11 büyükşehir belediyemizin aynı dönemdeki ortalama su fiyatı artışı yüzde 50 civarında. Belediyelerimiz, vatandaşa maliyetinin altında su veriyor. Belediyeler zarar ediyor ama elektrik zamlarının tamamını vatandaşa yansıtmıyor” dedi.

Salgın döneminde borcu olmasına karşın 1 milyon 250 bin abonenin suyunun kesilmediğini aktaran Torun, “Ama iktidar milyonlarca abonenin elektrik ve doğalgazını çatır çatır kesti. Hangi yüzle konuşuyor? Türkiye’de en yüksek fiyata su veren 15 belediyenin sekizi Cumhur İttifakı belediyesi. Örneğin Hatay Büyükşehir Belediyemizde su birim fiyatı 4.88 TL, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 16.80 TL. İstanbul Büyükşehir Belediyemizde su fiyatı 8.33 TL, Manisa’da 13 liranın üzerinde” bilgisini paylaştı.

Torun, “İstanbul’da İSKİ’nin yıllık elektrik maliyeti 2021’de 1.3 milyar lira iken bu yıl 4 milyar liranın üzerine çıkacak. Artış üç kattan fazla. Şu anda elektrik, personel giderlerini de geçti, birinci sıraya yerleşti. Ama İSKİ’nin su fiyat artışı son sekiz ayda yüzde 50’yi bile bulmuyor” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık elektrik maliyetinin, 646 milyon TL’den 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseldiğini aktaran Torun, şunları kaydetti: “Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi’nin bir bir aylık elektrik faturası da geçen yıla göre 38 milyon TL’den 140 milyon TL’ye çıktı.”

SORUMLUSU İKTİDAR

Torun, şunları kaydetti: “Bunların sorumlusu kim? İktidar halka hizmet eden belediyeleri elektrik tarifesinde ‘ticarethane’ olarak görüyor ve yüksek fiyat uyguluyor. Sadece birkaç gün önce yüzde 30 zam geldi. Erdoğan’a hodri meydan diyoruz. Eğer gerçekten samimiysen, altı aydır Meclis’te bekleyen kanun teklifimizi bugün kabul edin, yarın su faturaları düşsün.”

